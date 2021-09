Nous avons enfin la date de première pour la saison 3 d’Orville, qui a son propre titre

L’Orville a eu un voyage terriblement prolongé vers la saison 3. La comédie dramatique de science-fiction (qui met en vedette MacFarlane, Penny Johnson Jerald, Adrianne Palicki, Scott Grimes et plus) a terminé la saison 2 sur Fox en avril 2019, et alors que nous savions à l’automne de cette année-là, que la saison suivante entraînerait des changements majeurs (moins d’épisodes, mais chacun avec des durées d’exécution plus longues, par exemple), les fans ont été informés d’un remaniement majeur lorsqu’il a été révélé que Hulu avait repris la série.

