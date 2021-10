Nous avons enfin terminé le jeu avec un métascore presque parfait

Note de l’écrivain: bien que les entrées de journal précédentes se soient éloignées des gros spoilers pour The House in Fata Morgana, celle-ci ne le fait pas, car il est difficile de parler des thèmes sans détails. Être averti!

En guise d’avertissement sur le contenu, les sujets abordés dans cet article incluront les traumatismes, le genre, les abus et le coming out.

Enfin, sachez qu’il ne s’agit pas d’une critique – c’est la dernière entrée d’un journal de jeu en quatre parties avant une critique, une courte série qui nous a permis de vraiment approfondir les thèmes d’un jeu qui a gagné tant de 10/10 avis qu’il avait un score parfait de 100 sur Metacritic pendant un certain temps.

Pour ceux d’entre vous qui veulent encore en savoir plus sur Fata Morgana : Bienvenue dans l’entrée finale…

Je l’ai fait.

J’ai terminé The House In Fata Morgana.

Il m’a fallu plus de 40 heures sur quatre mois pour voir la fin de cette histoire tentaculaire, enchevêtrée et chronophage. Je veux dire, bien sûr, je n’ai pas encore fini le DLC, mais pour être tout à fait honnête, après quatre mois à jouer à ce jeu chaque fois que j’ai le temps, je pense que j’ai la fatigue de la lecture. J’ai l’impression que je devrais avoir un prix. Terminer Fata Morgana est aussi monumental que de terminer mon diplôme de trois ans. Je suis une femme changée.

voici ce que j’aime le plus chez Fata Morgana : je ne suis pas sûr d’avoir déjà joué à un jeu où je connaisse aussi bien chaque personnage

À la fin de l’histoire principale (comprenant un épilogue, un autre épilogue et un prologue), voici ce que j’aime le plus chez Fata Morgana : je ne suis pas sûr d’avoir déjà joué à un jeu où j’ai connu chaque personnage ce bien. Je les connais mieux que leurs propres mères. Mieux que leurs thérapeutes, même. J’ai vu les parties les plus laides d’entre eux, leurs cœurs cachés, leurs désirs et leurs peurs ; Je sais ce qui les motive. Cela ne peut être réalisé que par une écriture brillante, et c’est exactement ce que vous trouverez dans Fata Morgana – oui, il y a beaucoup d’écriture, mais presque tout était captivant et magnifique.

Au début, chaque personnage est profondément détestable. Je détestais le faible Mell et sa sœur pétulante, Nellie. J’ai trouvé La Bête – une créature maudite et misérable – intrigante, mais grinçante d’apitoiement sur elle-même. Et Jacopo, le magnat hautain, myope et avide de pouvoir, n’avait absolument rien d’aimable en lui, à part peut-être son joli manteau.

Jacopo est assez impardonnable, même à la toute fin de l’histoire. Le DLC tente de le racheter un peu plus, au moins

La fille aux cheveux blancs était tissée à travers toutes ces histoires, une jeune fille gentille mais finalement pathétique qui laissait tout le monde lui marcher dessus, à son détriment éventuel. J’étais en colère contre elle : pourquoi ne vous défendez-vous pas ? Pourquoi tu ne cries sur personne ? Comment pouvez-vous être aussi constamment soumis à des personnes qui ne méritent pas votre respect ou votre gentillesse ?

Eh bien, j’ai eu mes réponses vers la fin de Fata Morgana. En fait, j’ai obtenu beaucoup de réponses d’un seul coup, et c’était très accablant et un peu déroutant, mais je pense que j’ai tout réglé maintenant. La réponse, voyez-vous, est – comme vous avez peut-être pu le deviner à partir de ma dernière entrée de journal – un traumatisme.

J’ai dit plus tôt dans cet article que je connais ces personnages mieux que leur propre thérapeute, mais le fait est qu’aucun d’entre eux n’a de thérapeute – probablement parce que la médecine à leur époque consistait principalement en « Je ne sais pas, essayez de les saigner à nouveau ? » Une bonne vieille psychanalyse aurait peut-être résolu tous les problèmes présentés dans l’histoire, mais les manoirs purgatoires qui voyagent dans le temps devront faire l’affaire.

Curieusement, cela me rappelle un conte de fées que j’ai lu quand j’étais petit, dans un livre rempli d’histoires étranges. Il s’agissait d’un enfant dont la dent est tombée, et il l’a enveloppé dans du papier brillant jusqu’à ce qu’il ait la taille d’un ballon de plage – mais quand il a de nouveau déballé le ballon, la dent avait disparu.

Le traumatisme est un peu comme cette dent. C’est un petit chancre dans votre cœur, et lorsque vous essayez de l’envelopper, cela laissera des bosses et des grumeaux qui frotteront contre le cœur des autres et les blesseront. Parfois, la chose au cœur de la balle se dissout toute seule, mais les grumeaux sont toujours là. Ces morceaux sont des mécanismes d’adaptation – des comportements appris qui affectent la façon dont vous traitez avec les autres et le monde en général. Les grumeaux sont ce qui compte à la fin. Pas le traumatisme au centre de tout.

Si votre traumatisme consiste à vous sentir impuissant et impuissant, vous pouvez alors surcompenser en ayant besoin d’être la personne la plus riche et la plus puissante, et même si vous le faites pour vous assurer que vos proches ne souffrent jamais comme vous l’avez fait, vous pouvez finir les négligeant à la recherche de plus de richesse et de force. Si votre traumatisme est de voir votre confiance trahie, vous ne ferez peut-être plus jamais confiance, même avec des personnes qui le méritent, qui pourraient vous guérir.

C’est Fata Morgana en un mot : déballer cette boule de dents, traiter les grumeaux au fur et à mesure qu’ils se produisent, et parce que c’est un processus douloureux, apaiser la personne impliquée. Fata Morgana est une chirurgie émotionnelle, et ce n’est pas toujours délicat à ce sujet. Mais à la fin, je ne voulais rien faire d’autre que de creuser avec un scalpel et d’exciser tout le mal.

C’est un témoignage énorme de l’écriture à quel point elle va des premières heures rocheuses et répétitives. Au début, je détestais vraiment presque tous les personnages et à la fin, je voulais tous les serrer dans mes bras. Ils se sentaient presque réels – des gens profondément imparfaits avec des sentiments et des relations complexes, et une excellente caractérisation qui les rendait tous incroyablement crédibles.

Préparez-vous à de gros spoilers maintenant, d’accord ? Tu étais prévenu.

Les meilleurs personnages de tous sont ceux que vous ne rencontrez même pas avant la fin du jeu. Michel, Giselle et Morgana sont le véritable tiercé derrière ce que vous pensez être le tiercé – Mell, Bestia et Jacopo – et c’est la tension entre ces trois-là qui rend la seconde moitié de Fata Morgana si captivante.

Chacun d’eux vient de la tragédie, et chacun la traite différemment : Michel se replie sur lui-même, repoussant tout le monde pour tenter de s’épargner la douleur de l’amour et de la perte ; Giselle est ensoleillée et aimante, mais cache sa douleur au fond de son cœur, craignant de montrer à quiconque de peur qu’ils la méprisent et la traitent comme un « bien endommagé » ; Morgane, qui a sans doute le plus souffert, supporte tout cela d’une manière sainte, laissant les gens la blesser encore et encore parce qu’elle pense que c’est son devoir, jusqu’à ce qu’elle brise son sentiment d’elle-même presque irrémédiablement, ne laissant derrière elle que le partie qui cherche à se venger.

Michel, Giselle et Morgane sont tous invisiblement unis par leur nature même : chacun d’eux est marginalisé d’une manière importante. Giselle et Morgane viennent de la pauvreté, et toutes deux sont des femmes, maltraitées encore et encore par des hommes qui cherchent à les utiliser comme objets ; tout au long du jeu, ils en viennent à trouver leur propre pouvoir, mais il leur faut beaucoup de temps pour surmonter ce qui leur a été infligé par les autres.

Michel – qui se transforme lentement d’un homme froid, hostile et menaçant en un chéri doux, chaleureux mais maladroit, est facilement mon préféré de tous, et son dialogue et son histoire constituent une grande partie de la trame de fond de Fata Morgana. Michel est né intersexe au début des années 1000, et son histoire est brutale, cruelle et sombre, alors que sa mère essaie de le renier et que son ancien béguin le torture et le rabaisse. Mais l’existence et l’identité de Michel ne sont pas traitées comme un spectacle de monstres, ou comme une tournure choquante ; au lieu de cela, nous le voyons, Giselle et Morgane se traiter avec délicatesse, soin et gentillesse, même si le reste du monde ne l’a pas fait.

Fata Morgana consiste à choisir une famille et à entrer dans une sorte de bonheur qui vient après le désespoir le plus total; ce n’est pas du « misery porn », et il ne se vautre pas dans le désespoir

Le fait est que, dans la vraie vie, c’est exactement ce que font les communautés queer : elles se regroupent, se soutiennent mutuellement à travers les pires douleurs et traumatismes de leur vie : l’exil familial, l’isolement, la maladie, le rejet, la peur et le déni sont toutes des expériences communes . Mais d’après mon expérience, les personnes qui en sortent sont déterminées à être gentilles et féroces, aussi protectrices qu’une mère oiseau, et prêtes à former des familles choisies qui fournissent l’amour et les soins qui leur ont peut-être (mais pas nécessairement) été refusés.

Fata Morgana consiste à choisir une famille et à entrer dans une sorte de bonheur qui vient après un désespoir total; ce n’est pas du « porn de misère », et il ne sombre pas dans le désespoir. Au lieu de cela, il cherche à continuer d’avancer, même si le voyage est difficile, même si le courant est contre vous. L’histoire de Michel ne porte pas sur son identité, ni sur son traumatisme, mais sur la façon dont il guérit et sur la façon dont il trouve une appartenance. Je n’ai jamais vu une histoire d’identité de genre et d’homosexualité racontée avec autant de soin, d’amour et de détail auparavant. Malgré toute l’étrangeté surnaturelle qui tourbillonne autour de Fata Morgana, en son cœur, c’est une histoire de gens – des gens désordonnés, imparfaits, mais finalement bons, essayant de faire ce qui est bien et essayant de se comprendre eux-mêmes aussi.

En accord avec ce thème, lentement, très lentement, nous découvrons que les « méchants » – Mell, Bestia et Jacopo – viennent aussi de la tragédie. Leurs tragédies, cependant, sont en grande partie auto-infligées; où Michel, Giselle et Morgana sont utilisés et maltraités par d’autres, les trois hommes sont plutôt contrecarrés par leurs propres défauts fatals et finissent par blesser d’autres personnes dans les retombées. Le bonheur est à portée de main, et pourtant, il leur échappe parce qu’ils ne sont pas prêts à se laisser vulnérables. Bien sûr, ils ont aussi leurs propres fins heureuses, mais pas après avoir été réprimandés pour avoir maltraité les autres.

Mais, comme je l’ai dit, tout cela est emballé dans 40 heures d’histoire qui se déplacent entre des chapitres rapides et remplis d’action et des périodes d’arrêt lentes, parfois tortueuses. C’est juste… si long. Il y en a tellement. Parfois, cela joue en sa faveur – une révélation tendue et prolongée frappe plus fort lorsque la partie de tension dure 20 heures, après tout – mais la plupart du temps, surtout avec la quantité de misère et de désespoir total dans l’histoire ( vous ne pouvez pas faire une omelette sans casser quelques œufs, et vous ne pouvez pas raconter une histoire de guérison après un traumatisme sans, vous savez, le traumatisme), cela peut être un peu épuisant.

De cette façon, Fata Morgana ressemble beaucoup à une thérapie. Vous allez vous attendre à ce que ce soit relativement facile, mais à la troisième heure, vous regretterez votre décision de commencer; à la dixième heure, vous penserez que vous avez peut-être tout compris, seulement pour faire une énorme découverte qui vous renvoie à la case départ ; lorsque vous atteignez enfin une fin satisfaisante, vous réaliserez que la thérapie consiste à revivre et à réexaminer les pires moments de votre vie afin de les dépasser.

Fata Morgana est un jeu difficile à jouer, et la plupart du temps, c’est un travail difficile. Mais tout comme la thérapie, tout cela en vaut la peine à la fin – et vous en sortirez brut, mais nouveau.