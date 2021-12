Nous avons envoyé les scripts d’Ace Attorney à un bot, et il a écrit son propre procès

Il y a quelques semaines, nous avons fait appel à un bot (ou deux) pour nous aider à imaginer les gros titres de l’actualité Nintendo de demain. Après tout, l’IA sera probablement un jour la nouvelle frontière du journalisme, et autant s’y mettre tôt. Cependant, les résultats ont été au mieux mitigés, le bot prédisant des inondations dans la Switch, un jeu appelé « Pokémon Zelda : E-mails de voleurs« , et une nouvelle suite de Tingle sur les meurtres spatiaux. Peut-être que la révolution technologique a besoin d’un peu plus de temps au four.

Néanmoins, renforcés par les choses que nous avons apprises sur l’IA en faisant cet article, nous avons pensé que nous donnerions une autre chance aux bots – seulement cette fois, ils écriront un jeu à la place.

Nous avons téléchargé les transcriptions des deux premiers cas d’Ace Attorney (The First Turnabout et Turnabout Sisters), les avons téléchargées sur le clavier prédictif Botnik (qui fonctionne beaucoup comme le clavier prédictif de votre téléphone) et avons commencé à nous construire le Ace Attorney le plus imprévisible cas encore.

Tout — du titre (« Pas d’avocat« ), à l’image (qui a été générée par Neural Blender avec l’invite » A Phoenix Wright: Ace Attorney case called » Turnabout No Lawyer « ), aux en-têtes d’examen et de témoignage – a été décidée par le bot. La seule chose que nous avons ajoutée était la ponctuation (le bot n’aime vraiment pas mettre des points à la fin des phrases).

Alors, pour votre plaisir, voici le script dans toute sa splendeur absurde… et, à la fin, une surprise spéciale !

Pas d’avocat





8 septembre

Juge en droit: Le nom de la victime est Phoenix Wright. Phoenix était un très mauvais avocat.

Phénix: Qu’y avait-il à l’intérieur de cet homme ?

Juge Edgeworth: Il semble que M. Phoenix était assez vide.

Examen

Juge: Témoin, veuillez m’en dire plus sur cet homme.

Mia: Urp… Phoenix Wright a été retrouvé dans sa chambre sale. Je l’ai vu sortir une arme de la douche.

Mia: Bwah désolé… Je pense que je pourrais imaginer un meurtre.

Mia: L’homme se tenait juste devant le crime… Il se tenait au-dessus du doigt de la victime.

Mia: Le tueur est le procureur général… Je l’ai vu rire à 21h.

Juge: Euh… Hé… Je crois que je sens une migraine arriver.

Phénix: Certainement pas!

Rechercher: (Je ne peux pas prouver que le meurtre a eu lieu dans sa chambre sale !)

*ouh*

Phénix: De splendides preuves suggèrent fortement que la victime avait récemment largué quelqu’un !

Témoin: Tu sais ce qui s’est passé ?

Phénix: Le cœur hérissé de chaque homme est prêt à m’aider ! Vilain M. Phoenix.

« Le cœur hérissé de chaque homme est prêt à m’aider ! Vilain M. Phoenix. »Témoignage

Maya: Un peu de preuve : C’est un morceau de papier et il contient le nom de la victime .

Maya: Regarde-le… Et il te dira ce qu’il y avait à l’intérieur de cet homme !

Phénix: …Maya… C’est un morceau de papier.

Examen

Maya: Un homme… M. Phoenix… Phoenix Wright… Je déteste vraiment cet homme.

Phénix: Attends quoi?

Maya: Votre Honneur monsieur… Tee hee… Je l’ai tué… Je l’ai frappé dans l’au-delà…

« Tee hee… Je l’ai tué… Je l’ai frappé dans l’au-delà… »

Juge: Ça devient ridicule.

Phénix: C’est tellement de divertissement.

Maya: Phoenix Wright était une blague… Il a dit qu’il allait exploser ! Oui monsieur!

Phénix: Non, je ne pense pas qu’il l’ait fait, juge.

Maya: Je ne veux pas qu’il revienne.

Juge: Cette affaire est terminée. Je pense qu’il est grand temps que Phoenix Wright soit…

Phénix: Votre honneur! S’il te plaît, dis-moi pourquoi tu veux justice !

Rechercher: Quoi

Juge: Tu es coupable.

Phénix: …Je n’aime vraiment pas ça.

Mais ce ne serait pas une affaire d’Ace Attorney sans tous les effets sonores et les OBJECTION!, n’est-ce pas ? Heureusement pour vous, nous avons passé plusieurs heures à utiliser objection.lol pour recréer le procès tel qu’il se présenterait dans le jeu réel :

Écarte-toi, Shu Takumi ! Les bots viennent pour votre travail.

Si vous voulez jouer vous-même avec les scripts Botnik Ace Attorney, voici le lien vers le clavier. Notez que, parce que ce ne sont que les deux premiers cas des deux premiers jeux, le mot « horloge » revient… beaucoup. S’amuser!