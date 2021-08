“Nous avons essayé mais ils étaient meilleurs”

in

08/03/2021 à 08:44 CEST

Le Canarien Sergio Rodríguez, l’un des éminents de l’Espagne dans le duel contre les États-Unis qui a fini par perdre 81-95, a reconnu la supériorité de la rivaLui, qui ne leur a pas laissé le choix en seconde période.

« Nous devons les féliciter car ils ont été meilleurs, surtout en seconde période, où nous ne pouvions pas suivre son rythme de score & rdquor;, a déclaré le meneur espagnol.

«Nous avons gardé le jeu ouvert, mais ensuite ils ont commencé à marquer et il était difficile pour nous d’amener le match là où nous voulions aller. et quand ils se sentaient à l’aise c’était impossible & rdquor;, expliqua-t-il.

Fin de cycle

Une défaite qui met fin aux options de l’Espagne d’ajouter une médaille olympique pour la quatrième fois consécutive et aussi la fin d’un cycle avec des joueurs comme Pau Gasol.

“Nous devons remercier Pau pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe nationale espagnole et le basket-ball & rdquor;, a déclaré Sergio. “Maintenant, notre tournoi à Tokyo appartient à l’histoire et nous verrons ce qui se passera pour le prochain rendez-vous à Paris”, a-t-il commenté.

Sergio était satisfait de son jeu, même si ce n’était pas le plus important. « On a essayé de faire de notre mieux et ça n’a pas pu être & rdquor ;, a conclu le canari.