08/06/2021 à 23:11 CEST

. / SPORT.es

Juan Miranda, qui a fait ses débuts ce mardi en tant qu’international espagnol absolu lors de la victoire 4-0 contre la Lituanie, a apprécié que l’équipe U21 a été “à la hauteur” dans la réunion, Il a estimé qu’il s’agissait d’une première “rare” en raison des circonstances qui l’entourent et a souligné que ce serait une “fierté” de rester dans la “bulle parallèle” que l’équipe a créée pour l’Euro 2020.

“Il est vrai que c’est un début rare pour presque tout le monde, mais nous sommes très satisfaits du jeu auquel nous avons joué. Nous avons été à la hauteur et attendons d’autres opportunités à venir», a-t-il expliqué à ‘TVE’ après le match et en attendant de savoir quels joueurs de la sub’21 resteront pour s’entraîner avec l’absolu : « Chaque joueur aime être avec les meilleurs, ce sera une fierté qui restera et en profitera “.

L’appel sub’21 a été organisé en quelques heures seulement dimanche dernier à la suite du positif au Covid-19 de Sergio Busquets et du confinement conséquent du reste des convoqués pour l’Euro 2020.”C’était une surprise, il m’a surpris en train de dîner à Séville, heureusement je ne voyageais pas” a-t-il rappelé.

“C’est quelque chose de nouveau auquel nous devons nous habituer à cause du problème de Covid et nous espérons que cela ne se produira plus, car c’est un signe que nous allons tous bien, que les absolus donnent tout négatif et envoyer un message à Busquets qu’il récupère au plus vite que l’Eurocup l’attend”il ajouta.