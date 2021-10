« Nous avons été au-dessus de l’adversité »

26/10/2021 à 19:55 CEST

Jorge Vilda, l’entraîneur espagnol de football féminin, a affirmé ce mardi, après la victoire de son équipe sur l’Ukraine (0-6), que ses joueuses étaient « au-dessus de l’adversité » présentée par le match.

« C’est un pas en avant vers la qualification pour la Coupe du monde. Il faisait froid, le terrain était très sec et nous avons joué contre une équipe très dure qui est toujours au top. La sélection a pu faire avec tout cela et l’a sorti avec une note. Tous très heureux et de préparer la prochaine date », a-t-il déclaré.

Pour Vilda, une autre donnée importante laissée par l’accident était que l’Espagne a une fois de plus laissé sa « feuille blanche », quelque chose qui, à son avis, « est un trésor » que tout le monde dans l’équipe veut continuer à entretenir.

« Et aussi, nous continuons à marquer des buts. Les joueurs ont beaucoup de succès, ils sont très heureux et cela vous encourage davantage à affronter les prochains matches », a-t-il ajouté dans des déclarations recueillies par la RFEF.

Enfin, il a parlé du bilan de Alexia putellas, qui contre l’Ukraine est devenu le joueur avec le plus de sélections (91) de l’équipe espagnole. « Aujourd’hui, l’important, c’est le bilan d’Alexia, qui compte 91 sélections et le premier rôle doit être pour elle », a-t-il répondu après avoir été interrogé sur ses 75 matches à la tête de la Roja.