08/03/2021 à 16h49 CEST

L’équipe espagnole de football remporte une médaille après s’être qualifiée pour la finale des Jeux. Et Carlos Soler, milieu de terrain espagnol, était fier du travail de son équipe après avoir battu le Japon (0-1) grâce à un match dans lequel, selon l’international, ils étaient “Mieux dans l’ensemble& rdquor ;. Ils se disputeront l’or le samedi 7 août prochain (à 13 h 30) contre le Brésil.

Le footballeur de Valence a analysé la confrontation après la fin du match : « Au final, c’est une équipe que l’on connaissait déjà et qui attaque très bien, en plus d’être toujours organisée en défense. Un génie d’Asensio a décidé du match & rdquor;il expliqua. « C’est un tournoi très compétitif, où gagner est très difficile. Le Brésil a atteint les pénalités aujourd’hui & mldr; Ce sont des jeux de beaucoup d’usure et de va-et-vient », a-t-il ajouté.

“Nous avons été meilleurs que le Japon dans l’ensemble. Ils ont des joueurs très actifs, Ils méritaient aussi d’être en finale, mais un seul peut passer& rdquor;, condamné. De plus, il a commenté ce que signifie jouer comme déclencheur dans un match aussi important : « Pour sortir de la réserve de ces matchs, il faut être très impliqué. Tous ceux d’entre nous qui sont sortis du banc ont contribué, notamment en défense car en attaque nous savions que certaines des occasions que nous avons eues allaient entrer & rdquor;, a-t-il déclaré.

“On ne rentre pas tous dans le onze, et c’est dommage car on a tous envie de jouer et d’en profiter, a-t-il complété. Enfin, il s’est enthousiasmé pour la finale contre le Brésil, l’actuel champion olympique : «C’est un jeu très spécial auquel tout le monde veut jouer. Maintenant, reposez-vous car cela a été très intense et nous sommes revenus de deux périodes supplémentaires et c’est un tournoi très intense. Pour se reposer, ce sera un très beau jeu& rdquor;, a conclu l’international espagnol.