« Nous avons eu des minutes de peur »

11/07/2021 à 00:35 CET

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a salué le match de son équipe contre le Rayo Vallecano, assurant que pendant 80 minutes ils ont signé leur « meilleur match de la saison« et a admis qu’ils ont fini par avoir des « minutes effrayantes » après avoir pardonné à plusieurs reprises de condamner la réunion.

« Du groupe, j’ai vu une équipe qui a très bien joué pendant 80 minutes. Nous avons eu beaucoup d’occasions et je pensais que nous devions marquer un autre but pour clore le match. Ce troisième but n’est pas arrivé et quand ils nous ont marqués, nous avons eu quelques minutes de peur et nous avons souffert », a-t-il analysé en conférence de presse.

« Il faut tout évaluer, les dix minutes où nous avons beaucoup souffert, mais aussi les 80 où nous avons très bien joué et les occasions que nous avons ratées. Il est assez rare que Karim échoue à ceux qu’il a eu. Je suis content car il y a trois points contre un Rayo qui joue bien, on a bien utilisé le contre et si le match s’était terminé plus tôt on pourrait dire que c’était le meilleur match de la saison », a-t-il ajouté.

Encore une fois, Ancelotti a fait quelques changements tardifs. Il s’est justifié dans sa comparution en donnant ses raisons. « J’ai retiré Benzema parce qu’il était fatigué et Marco qui a joué un bon match. Le changement final (Nacho) était d’obtenir plus de hauteur sur coups de pied arrêtés. Vous devez tenir compte du fait que deux joueurs comme Valverde ou Modric n’étaient pas là et que c’est pourquoi ils ne l’étaient pas. Nous avons beaucoup changé ».

L’opportunité que l’entraîneur italien a donnée à Marco Asensio en tant que titulaire l’a laissé satisfait. « Vous pouvez profiter de sa qualité en position d’ailier ou en jouant à l’intérieur. Aujourd’hui, il s’est bien combiné avec Carvajal, il peut également jouer en tant que mi-temps a marqué trois buts contre Majorque. L’important, c’est qu’il se sente important, tel qu’il est, pour l’équipe. Chaque fois qu’il entre, il est important« .