« Nous avons eu la tranquillité et la pause pour vaincre le rival »

11/12/2021 à 17:23 CET

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente MorenoIl a commenté après la victoire contre Levante au stade RCDE (4-3) que l’équipe s’était « calmée et s’était arrêtée pour vaincre son rival ».

En ce sens, l’entraîneur valencien a révélé le message qu’il a transféré aux vestiaires à la mi-temps. « Nous avons parlé d’améliorer les actions. Nous leur avons dit d’être calmes parce que nous savions que si on suivait le script on avait une chance de gagner « Il a déclaré lors de la conférence de presse après la réunion.

D’un autre côté, Vicente Moreno a salué la performance de Levante : « Ils ont tout poussé et tout laissé pour essayer de nous gagner. Devant nous avions une équipe qui peut jouer un aller-retour et nous sommes entrés un peu dans le match qu’ils voulaient. On méritait de gagner clairement ».

Interrogé sur le bon moment des qualifications, le coach était prêt à augmenter le nombre de points. « Par les mérites, nous pourrions prendre plus et après le match de Coupe, nous avons deux matches à l’extérieur dans lesquels nous voulons également améliorer nos performances à l’extérieur du stade RCDE », a-t-il commenté.

L’entraîneur, en ce sens, était convaincu que le niveau de l’équipe peut être encore plus élevé. « Nous pouvons faire beaucoup de choses mieux et nous y allons, même si ce n’est pas facile. Je me répète, mais la frontière entre gagner et perdre est très étroite », a-t-il analysé.

Concernant la note qu’il donne jusqu’en 2021 à domicile, Vicente Moreno s’est démarqué de qualifier le parcours de manière concrète. « Les notes sont mises par vous (en relation avec les médias). Il s’agit de consolider les choses qu’on fait bien, il y a le saut qualitatif », a-t-il précisé.

Enfin, Moreno a apprécié le moment individuel de Poignée, auteur d’un doublet. « Je faisais déjà des mérites pour trouver le but », a-t-il déclaré. Egalement celui d’Embarba, sifflé par un secteur des tribunes. « Il est important que les joueurs et les fans vont de pair car nous aurons plus d’options pour atteindre les objectifs », a-t-il tranché.