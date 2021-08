Nous avons eu l’évasion Bitcoin. Vient maintenant l’arrivée d’Altcoin.

in

j’apprécie allitération.

C’est peut-être parce que mon nom lui-même est une allitération – Luke Lango. Ou peut-être est-ce parce que les termes allitératifs sonnent bien. Pas certain de pourquoi. Tout ce que je sais, c’est que j’aime l’allitération.

C’est pourquoi j’aime appeler ce qui vient de se passer dans Bitcoin le “Évasion Bitcoin. ” Les prix du bitcoin s’élevaient autour de 30 000 $. Ensuite, le Bitcoin Breakout s’est produit et les prix du Bitcoin ont dépassé les 50 000 $ en quelques semaines.

Que ce passe t-il après? Une augmentation tout aussi importante des altcoins – ou, étant donné mon affinité pour l’allitération, je l’appellerai le “Altcoin Arrivée. “

Vous devez comprendre : les marchés des crypto-monnaies sont nouveaux. Ils ne sont pas seulement nouveaux pour vous et moi. Ils sont nouveaux pour tout le monde. Les actions existent depuis des siècles. Les cryptos ont environ une décennie. En termes de finance, ils sont tout neufs !

Ainsi, l’ensemble du marché commence tout juste à en apprendre davantage sur les cryptos, ce qu’ils sont, ce qu’ils font et pourquoi ils sont importants.

Autrement dit, le monde entier est sur cette crypto”courbe d’apprentissage,” si vous voulez. Certains d’entre nous sont en avance sur cette courbe. Certains d’entre nous sont en retard.

Wall Street est derrière. C’est juste qui ils sont. Les soi-disant « gestionnaires de fonds intelligents » sont les maîtres autoproclamés de l’univers financier, et ils sont à l’aise avec le statu quo, car le statu quo les a rendus très riches. Ils ont rejeté les cryptos pour toujours, jusqu’à ce qu’il devienne clair que le monde adoptait les cryptos.

Maintenant, ils se précipitent pour rattraper leur retard sur la «courbe d’apprentissage» de la cryptographie.

Surtout, ces gestionnaires de fonds sont des acteurs du marché. Ils dirigent des sociétés d’investissement de plusieurs centaines de milliards de dollars. Lorsqu’ils décident de déplacer leur argent, ils déplacent les marchés avec eux. Ainsi, l’une des meilleures façons d’investir sur les marchés financiers est de toujours avoir une longueur d’avance sur l’argent intelligent.

Heureusement pour vous, c’est assez facile à faire sur les marchés de la cryptographie, car l’argent intelligent suit la courbe d’apprentissage très connue de la cryptographie que vous et moi avons déjà parcourue.

Étape 1 de la courbe d’apprentissage: Réalisez que Bitcoin est une grande réserve de valeur et peut être considéré comme « de l’or numérique ». C’est pourquoi les prix du Bitcoin étaient très étroitement corrélés au rendement du Trésor à 10 ans pendant la majeure partie de 2021. Lorsque les attentes d’inflation ont augmenté, les rendements ont augmenté et l’argent intelligent s’est précipité pour se défendre contre cette inflation en achetant du Bitcoin.

Mais remarquez comment les prix du Bitcoin ont augmenté au cours des dernières semaines alors que les rendements ont continué à baisser.

C’est parce que l’argent intelligent passe Étape 2 de la courbe d’apprentissage: Réalisez que Bitcoin est bien plus qu’une valeur de magasin, et que la technologie blockchain sous-jacente change totalement la donne.

Le marché commence à comprendre cela. Ainsi, même si les rendements se sont effondrés, l’argent intelligent achète du Bitcoin en raison de sa valeur à long terme au-delà d’être un magasin de valeur. Cette prise de conscience est ce qui a alimenté le Bitcoin Breakout au cours des dernières semaines.

Que ce passe t-il après?

Étape 3 de la courbe d’apprentissage: Réalisez que cette technologie de blockchain qui change la donne est appliquée de manière innovante dans divers projets altcoin, et que ces projets altcoin ont le potentiel de désintermédier des systèmes économiques de plusieurs billions de dollars.

Et c’est pourquoi je dis que cette grande évasion de Bitcoin sera suivie d’une arrivée d’Altcoin tout aussi importante.

L’argent intelligent commence actuellement à comprendre les implications économiques à multiples facettes de la technologie blockchain et à étudier les divers projets altcoins du marché ayant une grande valeur à long terme.

Bientôt, ils auront terminé leur analyse et ils prendront des positions énormes dans plusieurs altcoins. Cela déclenchera bien sûr une énorme évasion des altcoins.

En effet, dans une certaine mesure, c’est déjà en train d’arriver.

Bitcoin a augmenté d’environ 40% au cours des 30 derniers jours. Mais Jeton d’attention de base (CHAUVE SOURIS) – un jeton sous-jacent au navigateur Internet blockchain sans publicité Brave – est en hausse d’environ 60% sur cette même période.

Cardano (ADA) est en hausse d’environ 130 %. Solana (SOL) est en hausse d’environ 170 %. Terre (LUNE) est en hausse d’environ 300 %.

En d’autres termes, Bitcoin a beaucoup augmenté au cours du mois dernier. Mais de nombreux altcoins augmentent beaucoup plus.

Nous nous attendons à ce que cet écart ne fasse que s’élargir. C’est-à-dire que nous voyons Bitcoin augmenter au cours des prochains mois et années. Est-il sur la bonne voie pour 100 000 $? Absolument.

Mais ~ 100 % de gains de Bitcoin seront pâles par rapport à ce qui pourrait probablement être ~ 1 000 % de gains ou plus de divers altcoins.

C’est pourquoi nous pensons que la meilleure façon d’investir dans la révolution cryptographique est d’acheter du Bitcoin pour la stabilité et d’acheter des altcoins pour un potentiel énorme.

Hélas, la question à un million de dollars est : Quels altcoins devriez-vous acheter ?

Pour cela, nous nous tournons vers notre conseil en recherche d’investissement ultra-exclusif entièrement dédié aux crypto-monnaies : Le réseau d’investisseurs crypto.

Au Crypto Investor Network, je me suis associé au légendaire investisseur Bitcoin Charlie Shrem et à une équipe d’experts en cryptographie pour vous fournir les choix de crypto de la plus haute qualité du marché.

Nous parlons de pièces avec un potentiel de hausse à trois chiffres, voire à quatre chiffres, au cours des prochaines années.

Et je ne souffle pas d’air chaud ici. Ce produit a livré exactement cela pour les abonnés. Le gain moyen du portefeuille est largement supérieur à 150%!

Aujourd’hui, je vous offre un accès exclusif à ce service de recherche ultra-spécial au palmarès inégalé.

Seulement Cliquez ici, et découvrez comment vous aussi pouvez avoir une longueur d’avance sur l’argent intelligent dans la révolution cryptographique.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.