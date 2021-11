« Nous avons eu l’opportunité et nous l’avons concrétisée »

28/11/2021

milieu de terrain de l’Espanyol Yangel Herrera a déclaré après la victoire contre la Real Sociedad au stade RCDE que l’équipe a su profiter de ses chances contre un rival « très fort et difficile ».

« Aujourd’hui, nous avons été une grande équipe sur le terrain, très solidaire. Nous avons eu l’occasion et nous l’avons concrétisée. Nous avons su les contrer », a reflété le footballeur vénézuélien.

Yangel, sur le plan personnel, était très satisfait d’avoir marqué son premier but en tant que bleu et blanc. « Je suis très heureux de pouvoir aider l’équipe. Nous voulons tous continuer à ajouter et devenir plus forts à la maison. Le stade RCDE nous donne un formidable coup de pouce », a-t-il déclaré.