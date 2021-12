« Nous avons eu un départ horrible » – Le patron de l’Atalanta exprime ses regrets après l’élimination

L’entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a déclaré que son équipe quitte la Ligue des champions avec beaucoup de regrets après une défaite 3-2 jeudi soir.

La Déa avait besoin d’une victoire à domicile contre Villarreal pour terminer deuxième du groupe derrière Manchester United. Après une défense très fuyante, ils se sont retrouvés 3-0 au début de la seconde mi-temps. Une belle remontée et trois coups dans les bois se sont avérés vains.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Gasperini a déclaré à Amazon Prime Italia : « Nous parvenons généralement à faire de notre mieux dans des jeux comme celui-ci, mais au lieu de cela, nous avons eu un début horrible et cela devient difficile lorsque vous prenez du retard à ce niveau.

« On a eu la sensation au fil du temps qu’on pouvait s’y remettre, mais c’était trop tard. Quand Muriel a frappé le poteau, si cela avait été 3-3, cela nous aurait donné une chance de tout leur lancer.

« Il y a encore plus de regrets parce que nous sommes sortis dans un match que nous étions plus que capables de gagner.

« Les joueurs ont réalisé tellement de bonnes performances cette saison qu’un jour de repos peut arriver.

« Avec Villarreal prenant une avance si tôt, ils pourraient s’asseoir encore plus profondément et nous avons eu du mal à les briser. Toute la première mi-temps n’a pas été bonne, nous avons égaré des passes et avons manqué de notre qualité habituelle.

« Nous quittons la Ligue des champions avec beaucoup de regrets.

L’Atalanta a mené dans cinq de ses six matches de groupe, mais a perdu des points en gagnant des positions. Abandonner une avance de 2-0 à Old Trafford contre les Red Devils pour perdre 3-2 s’est avéré dommageable. Concéder un égaliseur dans le temps additionnel à Cristiano Ronaldo lors du match retour a été un autre moment éprouvant.

Chelsea, Juventus ou Newcastle ? Évaluer où Eden Hazard peut passer au prochain

Zapata veut se concentrer sur la Serie A

L’attaquant de l’Atalanta Duvan Zapata a encouragé ses coéquipiers à se concentrer sur la Serie A après leur élimination de l’UEFA Champions League.

Une défaite 3-2 à domicile jeudi contre Villarreal a vu l’équipe basée à Bergame tomber en Ligue Europa.

Zapata a déclaré : « Nous sommes déçus, mais nous pensons également que nous avons donné tout ce que nous avions.

« C’est vraiment triste, car nous voulions nous qualifier et être dans les huitièmes de finale. C’est comme ça que ça s’est passé, nous devons nous concentrer sur la Serie A maintenant, car c’est grâce à notre forme en championnat que nous sommes arrivés ici. »

«Ils ont marqué si tôt et nous avons essayé de riposter, mais je pense que l’anxiété nous a envahi. Villarreal est une très bonne équipe et ils ont si bien joué ce soir.

«Nous avons essayé de jouer notre jeu et au moins d’égaliser, mais la chance n’était pas de notre côté avec les boiseries. Il y a des regrets sur toutes les situations où nous aurions pu faire mieux, mais je pense aussi que nous pouvons rester tranquilles en sachant que nous avons tout essayé pour remettre ce match sur les rails.

L’Atalanta se rendra dimanche à Vérone avec peu de repos, car son match contre Villarreal a été déplacé de mercredi à jeudi soir en raison de fortes chutes de neige. La Dea occupe la quatrième place de la Serie A, à seulement quatre points du leader du journal AC Milan.

LIRE LA SUITE: Le mouvement de décrochage de l’ancienne starlette ouvre une opportunité de sortie idéale pour l’homme de Chelsea