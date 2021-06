“Nous avons fait du bon travail mais nous devons aller en finale”

12/06/2021 à 23:41 CEST

.

L’entraîneur du Barça Xavi Pascual a déclaré après la victoire en demi-finale de Ligue des champions contre Nantes (31-26) qu’ils affrontaient “un grand rival” et qu’ils avaient fait “du bon travail, mais maintenant il faut aller en finale”.

“Maintenant, l’important est de récupérer les gens. Aujourd’hui a été difficile et demain nous attend un rival qui le sera autant ou plus que ce que nous avons dû surmonter aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Je suis sûr qu’aujourd’hui je dormirai peu en préparant le match de demain, mais je m’en fiche. Ce n’est pas la même chose de préparer une finale qu’un match pour la troisième et la quatrième place”, a-t-il déclaré.

Entraîneur nantais, également espagnol Alberto Entrerrios, a démissionné après la défaite. “La différence entre nous et le Barça n’était pas seulement visible dans les dernières minutes, mais tout au long du match”, a-t-il reconnu, ajoutant : “On a essayé, on a joué avec beaucoup de cœur, mais on a joué sans tête et on a perdu le match en attaque malgré nos efforts”.