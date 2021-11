Nous avons fait du mieux que nous pouvions contre la voiture la plus puissante · .

Lewis Hamilton dit que Red Bull a clairement eu la voiture la plus forte cette année, et Mercedes a bien fait de rester près d’eux dans la lutte pour le championnat.

Avec quatre courses à disputer, Max Verstappen a remporté neuf manches contre cinq pour Hamilton. Le pilote Red Bull devance son rival de 19 points, tandis que Mercedes a un point d’avance au championnat des constructeurs.

Hamilton a déclaré que le défi auquel il était confronté pour inverser son déficit au cours des courses restantes était « aussi raide que possible ».

Verstappen avait près de 20 secondes d’avance sur lui dans les dernières étapes du Grand Prix de Mexico, dimanche, avant de reculer pour remporter la victoire. «Leur rythme était phénoménal lors de la dernière course, a dit Hamilton.

« Ils ont eu une voiture solide toute l’année, ils ont eu la voiture la plus solide, vous pouvez le dire, évidemment. Je pense donc que nous avons fait du mieux que nous pouvions.

« Nous allons certainement pousser ce week-end pour voir si nous pouvons serrer davantage la voiture. La dernière fois ici, ils étaient incroyablement forts, alors nous anticipons à nouveau, ils seront très difficiles à battre ce week-end. Mais quand il y a une volonté, il y a un moyen, espérons-le. »

Après avoir dominé le championnat 2020, Mercedes a été moins compétitive cette année suite à des modifications de la réglementation technique. « Cette année, évidemment, nos vents ont été coupés, donc c’est définitivement plus difficile d’un point de vue opérationnel de maximiser la voiture », a déclaré Hamilton.

Le W12 a été « un peu plus difficile à mettre en place cette année » par rapport à son prédécesseur, a-t-il déclaré. « C’est vraiment difficile à expliquer, il y a trop d’éléments à détailler. C’est juste une voiture plus difficile à optimiser.

« Certains week-ends ça marche, d’autres pas. Atterrir au sol avec les simulations au bon endroit est juste un peu plus difficile cette année.

« Mais je pense que c’est pareil pour les autres. Nous avons vu à Austin par exemple que les Red Bulls étaient assez loin et puis tout d’un coup ils ont inversé la tendance. Mais tirer le maximum de potentiel de la voiture a été plus difficile cette année. »

Si Verstappen le bat à la victoire ce week-end, le pilote Red Bull pourra remporter le titre en terminant deuxième derrière Hamilton dans toutes les courses restantes. Mais le pilote Mercedes ne pense pas que gagner ce week-end soit plus important que lors des manches précédentes.

« Chaque course est une course à gagner », a-t-il déclaré. « C’est une course à gagner depuis toujours. D’autant plus que nous sommes revenus de la pause. Mais nous n’avons pas vraiment réussi à le faire.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de São Paulo 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Sao Paulo 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :