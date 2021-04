Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rivaliser avec Mercedes

Yasuaki Asaki, responsable du développement des groupes motopropulseurs chez Honda, a déclaré que le constructeur «était capable de tout mettre en œuvre» pendant la saison morte afin de rivaliser avec Mercedes.

Le constructeur japonais quittera la Formule 1 à la fin de la saison 2021 et a décidé de réorganiser son groupe motopropulseur avant leur année du chant du cygne.

Les premiers signes ont été positifs, Red Bull et AlphaTauri semblant très compétitifs par rapport à leurs rivaux.

Red Bull, en particulier, a fait un pas en avant par rapport à la saison dernière et semble être dans un véritable combat avec Mercedes pour le championnat des pilotes et des constructeurs.

Revenant sur une saison morte occupée chez Honda, Asaki a expliqué les mesures prises par le constructeur du moteur pour améliorer les niveaux de performance de son groupe motopropulseur.

«Le plan initial était de mettre en œuvre cette nouvelle structure PU cette année en 2021», a-t-il déclaré. «Mais pour diverses raisons, il a été décidé de ne pas procéder à un tout nouveau PU.

«Cependant, la réflexion à ce sujet a vraiment changé lorsque Honda a annoncé que nous quitterions le sport. Je suis allé voir le président Hachigo, et lui ai dit que nous aimerions vraiment mettre en place cette nouvelle structure PU pour notre dernière année dans le sport. Et il a gentiment accepté cette demande.

«Avec le feu vert donné, nos ingénieurs se sont mis à essayer de tout préparer pour la nouvelle saison. Cela n’allait jamais être une tâche facile, compte tenu de l’ampleur des modifications apportées à l’architecture de l’unité motrice. »

Avec Honda ayant pris la décision de réviser totalement son moteur 2020, Asaki était ravi d’avoir pu atteindre une série «d’objectifs de développement différents».

«Tout d’abord, nous avons modifié la disposition de l’arbre à cames pour qu’il soit beaucoup plus compact, et également abaissé sa position pour qu’il soit plus près du sol. Nous avons également dû modifier l’angle de la vanne. Le point principal de ce que nous avons changé était d’améliorer l’efficacité de la combustion. Pour ce faire, nous avons dû changer l’angle de la soupape et pour ce faire, nous avons dû changer l’arbre à cames.

«Nous avons également dû rendre le couvre-chef plus bas et plus compact, ce qui signifie que la façon dont l’air circule au-dessus s’est beaucoup améliorée. Et nous avons également abaissé le centre de gravité de l’ICE.

«Une autre chose que nous avons modifiée est le pas d’alésage, en réduisant la distance entre un alésage et le suivant, nous avons rendu le moteur lui-même plus court, plus petit.

«Dans l’ancien moteur chevauchant la transmission, nous avions également un décalage d’inclinaison dans lequel la rive gauche était légèrement décalée par rapport à la rive droite. Donc, ce que nous avons fait, c’est inverser ce décalage sur le nouveau moteur afin que la rive droite soit en avant et la rive gauche soit en arrière. Je suis sûr que vous apprécierez qu’il s’agit d’un tout nouveau moteur. Et nous avons pu l’amener à un point où en seulement six mois, nous l’avons testé sans aucun problème.

«Un autre point auquel nous avons dû réfléchir est le fait que l’efficacité de la combustion s’est améliorée. Et la sortie de l’arbre à cames s’est améliorée. En raison des règles de la physique, la quantité d’énergie qui peut être stockée a changé et cela signifie que la quantité d’énergie d’échappement a diminué. Donc, par rapport à la reprise que nous obtenions l’année dernière, ce que nous devons faire, c’est augmenter la quantité de sortie du vilebrequin et en même temps nous assurer qu’il y a un bon niveau de sortie d’échappement, ainsi que la température d’échappement.

«Nous avons donc eu un certain nombre d’objectifs de développement différents et nous pensons les avoir atteints.

«Je pense que nous avons pu mettre en œuvre tout ce dont nous avions besoin pour concurrencer Mercedes. Nous avons eu beaucoup de coopération de la part de Red Bull, nous assurant que nous pourrions tirer le meilleur parti de ce nouveau moteur compact. Jusqu’à l’été, nous travaillions sur la base qu’il s’agirait du plus gros moteur précédent.