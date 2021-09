Nous avons fait trop d’erreurs et n’avons pas mérité de points

Un Pierre Gasly déçu a déclaré qu’AlphaTauri méritait son deuxième résultat consécutif sans point au Grand Prix de Russie.

Gasly a martelé son Halo et son volant de frustration après avoir échoué à se qualifier pour la Q3 samedi. Il avait perdu du temps derrière George Russell plus tôt dans la séance et a raté une place dans les 10 derniers après que l’équipe ait décidé de ne pas l’opposer pour un nouveau train de pneus.

En course, AlphaTauri a initialement laissé Gasly en pneus slicks lorsque la pluie est tombée dans les derniers tours. D’autres pilotes avec lesquels il courait étaient aux stands pour les intermédiaires en ont profité et ont continué à marquer des points. Gasly a été touché par Lance Stroll et a terminé 13e.

“Nous avons fait tout le premier relais devant Bottas, le deuxième relais nous arrivons juste derrière Bottas et puis la pluie arrive, ils l’ont boxé et puis nous sommes restés en dehors et fondamentalement ils ont terminé P5 puis nous avons terminé hors des points”, a résumé Gasly en haut. “Nous n’étions pas sur la bonne voie avec les bons pneus, mais apparemment nous ne nous attendions pas à plus de pluie et il y avait plus de pluie, donc c’était malheureux et nous allons revoir comment améliorer nos prévisions météo

Réfléchissant à son week-end de dimanche soir, Gasly a déclaré : « La façon dont nous faisons les choses est discutable, car je sais que nous avons un très petit groupe de personnes dans l’équipe et malheureusement ce week-end, nous nous sommes trompés hier et encore aujourd’hui.

« Nous avons laissé de gros points sur la table. Il y avait Bottas et Kimi [Raikkonen] juste devant nous qui a boxé et tout le monde a boxé et nous sommes restés deux ou trois tours de plus et ils ont terminé cinquième et huitième et nous avons terminé 13e. C’est donc clairement quelque chose que nous n’avons pas maximisé.

« C’est dommage car honnêtement, la voiture était redevenue compétitive et nous ne pouvons pas nous permettre de commettre de telles erreurs si nous voulons nous battre pour la cinquième place du championnat.

Avant la manche précédente à Monza, AlphaTauri était la seule équipe à avoir marqué des points à chaque course cette année. Gasly a déclaré que l’équipe était clairement assez rapide pour obtenir un résultat sur les deux pistes.

« À Monza, nous nous sommes qualifiés sixième. De nouveau aux essais, nous étions troisième et sixième vendredi, nous avions un rythme très soutenu sur les inters. Quand je vois le dernier tour, nous sommes une seconde plus rapide que tout le monde dans les inters donc le rythme était encore là.

« Mais nous avons fait trop d’erreurs et ce week-end, nous ne méritions pas de points. Je pense que nous faisons trop d’erreurs.

« Pour nous tous, nous devons simplement travailler davantage et comprendre comment capitaliser sur de telles opportunités. C’est difficile à prendre car il y avait clairement mieux à faire, mais j’espère que cela pourra être bon pour le reste de l’année.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Russie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Russie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :