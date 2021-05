Nous avons fait un bon pari avec une très bonne stratégie

Lewis Hamilton a crédité les stratèges de Mercedes après avoir remporté sa 98e victoire en Formule 1 dimanche lors du Grand Prix d’Espagne.

Après avoir remporté sa 100e pole position samedi, Hamilton a été contraint de travailler pour la victoire, Max Verstappen le dépassant dans le virage 1 lors du premier tour de la course.

Le septuple champion du monde semblait cependant avoir l’avantage en termes de rythme de course, restant à 1,5 seconde du Néerlandais tout au long du premier relais.

«Un départ si serré, de toute évidence, il y avait un peu de caoutchouc sur le côté droit et le Red Bull a pris un excellent départ», a déclaré Hamilton après la course. «Ensuite, je chassais et j’ai été si proche pendant si longtemps.»

Verstappen a été le premier à affronter les composés moyens, Hamilton restant à l’écart six autres tours afin de construire un déport de pneu.

Après être sorti des stands, Hamilton est remonté dans la boîte de vitesses de Verstappen, mais n’a toujours pas été en mesure de dépasser le pilote résistant Red Bull, ce qui a poussé Mercedes à affronter à nouveau Hamilton avec 23 tours à faire.

«Je ne pensais pas que j’allais pouvoir faire durer les pneus», a-t-il expliqué.

«J’ai juste réussi à les garder en quelque sorte. Un long chemin à parcourir depuis 20 secondes, mais c’était un bon pari, une très bonne stratégie.

La clé de la stratégie à deux arrêts était la capacité de Mercedes à mettre Hamilton sur un deuxième train de pneus moyens, ce que l’équipe avait gardé à l’esprit tout le week-end.

«Le plan tout au long de la fin de semaine pour nous assurer que nous avons deux médiums, pour être en mesure de faire un deux arrêts», a ajouté Hamilton.

«Même si un guichet unique semble potentiellement meilleur, je sais par expérience ici qu’un guichet unique est très, très difficile à réaliser.

«Dès que nous avons eu le rythme que nous avions, j’ai su dès que je pouvais le dépasser si je le pouvais. J’étais sur le point d’obtenir, je pense, une chance de le dépasser avant de m’opposer.

«J’étais vraiment en conflit: est-ce que j’entre ou est-ce que j’ignore l’appel et reste à l’écart? J’ai fait ce que l’équipe a demandé et c’est parce qu’il y a une grande confiance entre nous.