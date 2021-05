Fernando Alonso estime qu’Alpine a fait un «grand pas» en avant au Grand Prix du Portugal, l’Espagnol et son coéquipier Esteban Ocon terminant tous les deux dans les points.

Alonso s’est remis d’une qualification décevante pour terminer huitième, une place derrière Ocon qui a bâti sur une impressionnante P6 en qualifications avec une forte motivation en course.

Après avoir récolté seulement trois points sur les deux premières courses de l’année, l’A521 avait l’air bien améliorée à Portimao et Alonso a admis qu’il s’agissait de la première course où il a pu extraire le «maximum de la voiture».

«Nous avons fait un grand pas en avant dans la performance depuis Imola», a-t-il déclaré à Sky Sports F1. «Je pense qu’à Bahreïn, j’ai été plus prudent, à Imola j’étais tellement mal à l’aise dans la voiture avec les conditions, donc je pense que c’est la première course que je tire vraiment le maximum de la voiture.

«J’étais bouleversé après les qualifications d’hier, de sorte que la colère était probablement sur la bonne voie aujourd’hui.

«Je souhaite que ce soit le vrai rythme, nous étions ici avec les Ferrari et les McLaren, alors oui, nous aimerions le garder comme ça. Mais j’ai encore des devoirs à faire [in qualifying] pour aller plus loin. »