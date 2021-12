« Nous avons fait un pas en arrière et nous avancerons à nouveau »: le ministre de l’Agri Tomar sur les lois agricoles

Narendra Singh Tomar a affirmé hier que l’investissement actuel dans le secteur profite aux commerçants et non aux agriculteurs.

Le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, a déclaré que le gouvernement Modi n’était pas déçu en raison de l’abrogation des lois agricoles. Il a dit que le gouvernement a fait un pas en arrière mais qu’il va encore aller de l’avant.

« Nous avons apporté des lois d’amendement sur l’agriculture. Mais certaines personnes n’aimaient pas ces lois qui étaient une grande réforme apportée environ 70 ans après l’indépendance sous la direction du Premier ministre Narendra Modi… », a déclaré le ministre de l’Agriculture de l’Union.

Le ministre a déclaré que le secteur agricole a besoin d’investissements importants. Il a ajouté que les investissements privés ont afflué dans d’autres domaines qui ont créé des emplois et leur contribution au PIB a augmenté. Narendra Singh Tomar s’exprimait ici lors de l’inauguration de l’exposition de l’industrie agricole « Agrovision ».

Il a affirmé que l’investissement actuel dans le secteur profite aux commerçants et non aux agriculteurs. « Vous ne trouvez pas d’entrepôts et de chambres froides dans les villages…. Par conséquent, le Premier ministre Modi a annoncé des investissements dans les infrastructures de Rs 1 lakh crore ainsi que des investissements dans des secteurs connexes tels que l’élevage, la transformation des aliments, la pêche, l’herboristerie, totalisant au total Rs 1,5 lakh crore », a-t-il déclaré.

Rappelons que des milliers d’agriculteurs ont protesté pendant environ un an aux frontières de Delhi contre les trois lois agricoles. Dans un geste sans précédent, le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé l’abrogation des trois lois agricoles le 19 novembre. Le Centre avait présenté un projet de loi visant à abroger les trois lois agricoles le premier jour de la session d’hiver qui a été adopté à la fois par la chambre – le Lok Sabha et le Rajya Sabha le même jour.

