« Nous avons franchi 300 sièges »: Akhilesh Yadav confiant dans une grande victoire aux élections UP au milieu des informations selon lesquelles le BJP aurait refusé des billets à 150 aspirants

La déclaration est intervenue au milieu d’un rapport suggérant que le parti du safran refuserait des billets à 150 aspirants, dont certains députés en exercice ainsi que ceux qui avaient perdu les élections en 2017.

Réagissant aux informations selon lesquelles le BJP refuserait des billets à au moins 150 candidats lors des prochains scrutins de l’assemblée de l’Uttar Pradesh, le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a exprimé dimanche la confiance que son parti revendiquerait la victoire sur plus de 300 sièges sur les 403 sièges de l’assemblée de l’État.

« On a entendu dire que le BJP allait couper les billets de ses 150 députés. 100 députés ont siégé à l’Assemblée d’État pour protester contre CM Yogi Adityanath. Nous avons déjà 50 députés. Le calcul est donc simple, nous avons franchi 300 sièges », a déclaré Yadav.

Le New Indian Express a cité des sources disant que les députés en exercice, qui sont restés relativement inertes et inactifs à la fois dans l’organisation et dans leur circonscription pendant les 4,5 ans du mandat du gouvernement BJP, ne seront pas renouvelés en 2022.

De plus, les députés en exercice qui n’ont pas renoncé à publier de temps à autre des déclarations controversées mettant le gouvernement et le parti dans une situation délicate, pourraient cette fois-ci faire face à la hache. De même, l’âge sera à nouveau une barre. Ceux qui ont dépassé l’âge de 70 ans ne recevront pas de billets en 2022, a déclaré un haut responsable du BJP.

Yadav s’est également moqué du Centre au sujet de l’Inde qui glisse à la 101e position parmi 116 pays dans l’indice de la faim dans le monde (GHI) 2021 par rapport à son classement 2020 (94), pour se placer derrière le Pakistan, le Bangladesh et le Népal.

« Le gouvernement central a déclaré que nous ferions 5 000 milliards d’économies, le gouvernement UP a déclaré qu’il en ferait 1 000 milliards, mais l’Inde est derrière le Pakistan, le Bangladesh et le Népal dans l’indice de la faim. La plupart des enfants malnutris sont en UP. Ces chiffres montrent que le gouvernement du BJP travaille dans la mauvaise direction », a-t-il déclaré.

Selon l’enquête C-Voter, le BJP dirigé par CM Yogi Adityanath et le Premier ministre Narendra Modi est susceptible de conserver le pouvoir dans l’Uttar Pradesh, politiquement crucial. L’enquête indique que même si le BJP pourrait perdre quelques sièges cette fois par rapport aux sondages de 2017, il devrait remporter les urnes en obtenant une majorité simple.

En termes de sièges, le NDA devrait obtenir environ 241 à 249 sièges, bien au-dessus de la barre des 202 sièges majoritaires. D’un autre côté, le parti Samajwadi pourrait obtenir entre 130 et 138 sièges tandis que le BSP de Mayawati pourrait devoir se contenter de 15-19 sièges et Congrès avec seulement trois à sept sièges.

