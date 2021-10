“Nous avons gagné le leader et cela ne devrait pas rester ici”

in

10/03/2021 à 18:55 CEST

L’attaquant de l’Espanyol Raúl de Tomás était “très satisfait” après la victoire contre le Real Madrid au stade RCDE et a souligné que malgré la victoire sur le leader “cela ne devrait pas rester ici”.

Le footballeur bleu et blanc a souligné la grande usure de ses coéquipiers. “Nous avons fait un effort énorme, un rival comme le Real Madrid exige beaucoup de vous. Nous avons réussi à faire 3-0 sur le jeu de Darder, mais ce sont des choses qui arrivent », a-t-il déclaré.

Interrogé sur ses années au Real Madrid, Raúl de Tomás a insisté sur le fait que cela était dû aux couleurs bleu et blanc. “J’ai un passé avec le Real Madrid, mais j’abandonne ma vie pour aider mon équipe. Je suis content du but et je souhaite bonne chance à Madrid pour le reste de la saison “a-t-il commenté.

Enfin, sur la possibilité d’aller en équipe nationale, RDT a insisté pour que est “disponible pour l’entraîneur”. “Laisser mon âme pour mon pays, c’est ce que veut tout le monde dans l’élite”, a-t-il déclaré.