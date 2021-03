« Nous avons gaspillé un jeu de pneus » · .

Dans le tour d’horizon: Valtteri Bottas a critiqué la stratégie de qualification de Mercedes après avoir pris la troisième place sur la grille du Grand Prix de Bahreïn.

Ce qu’ils disent

Max Verstappen et Lewis Hamilton disposaient de deux nouveaux ensembles de pneus souples à utiliser dans le dernier segment des qualifications et se sont retrouvés en première ligne. Cependant, Bottas a utilisé un set supplémentaire en Q1, ce qui signifie qu’il n’a eu qu’une course avec des pneus neufs en Q3, où il s’est qualifié troisième. Il n’était pas satisfait de l’appel:

Tout d’abord, la pratique de cet après-midi a été assez délicate. Je n’ai pas vraiment trouvé un bon équilibre avec la voiture, donc ça m’a donné plus de chances pour les qualifications. La première manche des qualifications s’est en fait bien sentie. Mais le temps au tour n’était pas tout à fait là, alors nous avons recommencé avec les nouveaux pneus en Q1, ce que je ne suis pas d’accord, nous avons essentiellement gaspillé un jeu de pneus. Donc en Q3, je n’ai eu qu’une course avec les pneus neufs. Ce n’était pas vraiment une qualification optimale pour moi. Mais tout au long des qualifications, le rythme vraiment, ma confiance dans la voiture et le ressenti avec la voiture et la compréhension du vent s’amélioraient. Donc ça allait de mieux en mieux. Mais je pense que Max était hors de portée aujourd’hui, définitivement. Mais quand même, je pense que même avec un nouveau set à la fin des qualifications, cela ressemblait à un beau tour et à un retour décent d’une session plus délicate plus tôt. Au moins maintenant, nous avons deux voitures dans les trois premiers. Je suis donc sûr que nous pouvons faire quelque chose de bien avec ça.

Citations: Dieter Rencken

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Lundgaard perd puis retrouve la deuxième place en F2

Lundgaard a récupéré sa deuxième place Il y a eu des pénalités infligées pendant et après la deuxième course de sprint de Formule 2 à Bahreïn, l’action nocturne conduisant à beaucoup de drames.

Les membres de l’Académie alpine Guanyu Zhou, Oscar Piastri et Christian Lundgaard se sont battus pour la victoire dans le dernier tour, Lundgaard prenant la tête dans le premier virage pour le perdre à la sortie du virage vers Piastri après avoir plongé devant le leader de longue date Zhou. .

Lundgaard s’était opposé pendant la course pour purger une pénalité de 10 secondes, mais comme la FIA n’était pas sûre qu’elle avait été correctement prise, il avait quand même la pénalité ajoutée à son temps de course et a chuté à la neuvième place. Plusieurs heures plus tard, il a été décidé que Lundgaard avait effectivement purgé la peine et il a été réintégré à la deuxième place dans les résultats. Cela a poussé Jehan Daruvala de Carlin hors de la dernière marche du podium, et il fait l’objet d’une enquête pour une libération présumée dangereuse dans la voie des stands.

En plus de cela, des sanctions ont été infligées à Juri Vips pour une infraction à la Virtual Safety Car et à Felipe Drugovich pour avoir filé Liam Lawson.

La Formule E ajoute des courses aux deux prochains événements

La Formule E a annoncé que les deux prochaines épreuves de sa saison 2020-21 à Rome et à Valence comporteront désormais deux courses chacune.

Le championnat du monde a débuté avec deux courses dans les rues de Riyad en février, et il se dirige vers Rome pour les manches trois et quatre les 10 et 11 avril. Le voyage en Italie devait à l’origine inclure un seul EPrix de Rome comme les années précédentes.

Le circuit permanent de Valence accueille la FE deux semaines plus tard, les 24 et 25 avril, et cela comprend également deux manches. Avec Monaco, Marrakech et le double-tête de Santiago également confirmés, cela signifie que la saison compte déjà jusqu’à 10 courses avant que les six événements qui sont au calendrier mais dont les dates n’ont pas encore été annoncées ont leurs places au calendrier finalisées.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

💥 CONTACTER 💥 Le moment qui a mis fin à la course de Robert Shwartzman et Dan Ticktum au premier tour # BahrainGP 🇧🇭 # F2 pic.twitter.com/PqOO7ObDuU – Formule 2 (@ Formula2) 27 mars 2021

Dirigez-vous vers la Course 2. Pas idéal pour jeter 2 courses comme celle-ci mais c’est ce que c’est pour le moment 🙃 – Richard Verschoor (@ R_Verschoor1) 27 mars 2021

Peut-être qu’au lieu de préparer le petit-déjeuner de ce chien au format week-end de course, # F2 aurait dû passer sa saison morte à réparer les maudites voitures. – Keith Collantine (@keithcollantine) 27 mars 2021

On dirait que tu es jolie dans mes fesses? La prochaine fois, regarde, ne touche pas 😅 @lundgaardoff – Lirim Zendeli (@lirim_zendeli) 27 mars 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 45 ans, Clay Regazzoni a remporté le premier Grand Prix Long Beach de F1, pour Ferrari, depuis la pole position

Partagez cet article . avec votre réseau: