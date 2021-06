15/06/2021 à 8h22 CEST

.

Le sélectionneur argentin, Lionel scaloni, a déclaré ce lundi après le match nul avec le Chili que l’Albiceleste a généré “beaucoup de situations” de but et qu’il méritait de gagner le match.

“Il y a eu dix ou douze minutes de la seconde mi-temps où il y a eu des déséquilibres et ils ont obtenu le penalty. À partir de là, c’était de la montée. Nous avons généré beaucoup de situations et nous méritions de gagner, mais nous y allons avec un match nul. C’est le début d’un tournoi très difficile », a déclaré Scaloni lors d’une conférence de presse.

“Il est évident que l’équipe a généré beaucoup, je ne sais pas combien de tirs et combien d’arrivées, beaucoup plus que ce que dit le résultat, mais lou qu’est-ce que cela signifie de le mettre à l’intérieur et aujourd’hui nous n’avons pas. Il nous reste du positif, la ligne de l’équipe est bonne au-delà du fait que le résultat n’est pas ce que nous voulons”, a-t-il ajouté.

L’entraîneur a critiqué l’état de la terrain de jeu et l’a qualifié de “malheureux”.

“Nous avons trouvé un terrain qui à la dixième minute de la première mi-temps ne pouvait plus jouer au football. Un bon terrain de jeu pour bien jouer au football est essentiel. Pourtant l’équipe génère et il y a des choses à corriger. Le tournoi est long et l’équipe se sent en confiance”, a-t-il déclaré.

L’Argentine et le Chili ont égalé un but au stade Nilton Santos de Rio de Janeiro, avec des buts de Lionel Messi et Eduardo Vargas, lors du premier match du Groupe A de la Copa América au Brésil.

Au prochain tour, l’Argentine affrontera vendredi Uruguay et Chili avec la Bolivie.

Le Paraguay est l’autre équipe de la région.

Les quatre meilleurs se qualifieront pour les quarts de finale.