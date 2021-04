« Nous avons grandi et nous ne savions pas combien »

Le groupe passe en revue le processus créatif de leur dernier album en admettant qu’ils ont pris du muscle et qu’ils ont pleuré en composant

MADRID, 11 mars (EUROPA PRESS) –

Shinova s’est déjà habillée ‘Bonne chance’, leur sixième album conçu à mi-chemin entre la pré-pandémie et l’enfermement sur une scène à laquelle ils doivent une partie de leur essence. Le processus de création et le contexte ont fini d’arrondir un album qui, comme la grande roue qui illustre la couverture, parvient à former un discours basé sur des pilules épisodiques qui élève le « shinovez » à l’exposant maximum.

En train de présenter ce nouvel opus, Gabriel de la Rosa et Erlantz Prieto, chanteur et guitariste-chœur du groupe, gut, dans une interview avec Europa Press au siège de G News, le comment et le pourquoi, admettant que bien que le l’incertitude était un point de départ quand il s’agissait de sortir l’album pour une promenade, «l’illusion brutale» a fait tout commencer à fonctionner.

Bien qu’ils admettent que le désir de musique des consommateurs après un an sans spectacle en direct a fini par faire exploser l’équation du succès de leur album – numéro deux des ventes, en tête de liste dans le cas du vinyle -, ils assurent que désormais le grand public « soutient de manière brutale, plus que jamais » les créateurs musicaux.

Oui ok une grande partie de l’album « était en préparation avant la pandémie« – jusqu’à trois chansons ont été enregistrées avant l’état d’alarme-, Erlantz reconnaît que les chansons ont dû être abandonnées à cause de leur contenu. » Il semblait qu’ils parlaient de la pandémie sans parler de la pandémie. Cela pourrait être un conflit ou amener les gens à évaluer le disque à un stade trop spécifique« , affirme-t-il.

Même ainsi, l’esprit de «Good luck» ne se sépare pas d’un ton «optimiste et gai» après des moments plus «triste et sombre», un costume qui «a fait du bien» au groupe.

DEUXIÈME PREMIÈRE FOIS À LA MAISON

Shinova a montré l’album d’abord à Vitoria à l’aveugle et une semaine plus tard à Bilbao après avoir été présenté en société. Au premier rendez-vous, ils ont créé tout le répertoire, et ils ont eu ce sentiment de « ces premières fois où vous n’avez pas de disque et que vous voulez voir ce qui peut fonctionner« .

«Et à Vitoria, nous avons eu une très belle surprise, car les chansons se sont rapidement connectées avec les gens», dit De la Rosa, qui dit que dans le concert de Bilbao, «avec l’album déjà présenté,« ils pouvaient déjà voir comment les gens » il connaissait les chansons «mieux que le groupe lui-même.

« C’était très agréable, commencer à la maison de cette façon, c’est se souvenir. C’était une première fois pleine de nombreuses premières« souligne le chanteur, avec des mots de remerciement à toute la partie technique qui rend possible la magie du live. » C’est un honneur de travailler au plus près des gens qui sont faits de ce bois. «

Erlantz partage des sentiments en l’honneur du travail qui ne se voit pas dans un concert. «Il y a des gens très professionnels qui essaieront toujours de faire avancer les choses», se réjouit-il.

Compte tenu de l’incertitude du calendrier des festivals, il suppose qu’il y aura un processus d’adaptation dans ce qu’il entend par «une année de transition» où les rendez-vous de 20 000 personnes devront être écartés en attendant des scénarios «plus proches de la normalité qui était connu. « avant COVID.

Les premières sensations après l’accouchement étaient également spéciales. De la Rosa se souvient de sa première passe après l’accouchement, un rendez-vous à Gijón. « Les cinq premières minutes ont été très dures, choquantes, également à cause de l’émotion contenue pendant des mois. Mais la musique a continué à fonctionner parmi les gens.. Nous n’avons pas vu la bouche du public – à cause des masques – mais nous avons vu les sourcils, et cela vous donne une idée de leur bonheur », assure-t-il, amortissant« qu’il manque de transpirer et de se lécher »dans un concert, bien que donnant pour un fait que « la musique, bien sûr, fait son chemin ».

COLMENERO ET LES NOUVELLES TEXTURES

«La chance» a la signature dans la production de Manuel Colmenero, une touche qu’ils reconnaissent comme «une irruption» qui leur a appris «beaucoup», les emmenant à travers des chemins jusque-là inconnus.

« Nous avons joué avec les textures sonores, même au niveau des lettres, parvenant à véhiculer un message plus direct sans négliger la façon dont ce message est lancé. Ce fut un album très apprenant », assure la voix de Shinova.

De son côté, Erlantz finit par admettre que l’arrêt forcé par les circonstances du printemps dernier a affecté la feuille de route du groupe pour le mieux. « C’était bien pour nous de ralentir, de prendre le temps de pouvoir travailler et de faire avancer les chansons. Sans ces deux mois, des chansons comme «Je te dois une chanson» ne seraient pas sorties. Il y a des chansons qui ne seraient pas nées », assure-t-il.

Dans ce sens, il suppose que l’arrêt a contribué à arrondir le produit final. « Je pense qu’il est inévitable de penser que ce qui s’est passé a conditionné l’album. Cela a été quelque chose de très fort. Le contexte influence toujours« .

« MAINTENANT, IL Y A PLUS DE PERSONNES DERRIÈRE NOUS »

Avec cette histoire après les derniers mois, Gabriel de la Rosa célèbre la « si belle réponse » qui a été reçue du public quelques semaines après le lancement.

Après avoir laissé tomber jusqu’à six comprimés avant la sortie officielle de l’album, quelque chose qui a contribué à promouvoir « plus puissamment » l’album entier, ont découvert dans cette forme de livraison échelonnée un moyen de pallier le manque de contact avec le public.

En bref, De la Rosa assure qu’après les derniers mois, ils ont détecté plus de personnes soutenant le groupe. « Je pense que oui, nous avons grandi. Nous ne savions pas dans quelle mesure et maintenant nous le voyons. Beaucoup de gens nous écrivent et les ventes ont augmenté plus vite que jamais. Tout fonctionne et cela indique que oui, il y a plus de monde derrière. »

À ce stade, selon le prisme d’Erlantz, la bonne chance qu’illustre le titre de l’album s’étend au contexte dans lequel la pandémie a attrapé le groupe. « Nous avons eu de la chance et il nous a surpris au moment de la composition, et nous a permis de faire une pause. Si cela nous arrivait avec l’album nouvellement sorti, le groupe aurait été en difficulté. «

NEUF HEURES, UN VAN, PAS DE CONCERT

Parmi les pires chapitres causés par la situation pandémique, De la Rosa ne veut pas arrêter de citer le concert raté que, dans un scénario qu’il préfère ne pas révéler, n’a pu être réalisé malgré la traversée du pays en camionnette pendant neuf heures.

« Nous avons voyagé neuf heures, nous sommes arrivés sur les lieux … et ils nous disent que c’est suspendu. Bien que toutes les mesures de sécurité soient garanties. Personne n’est venu nous saluer, ils ont annulé le concert, mais ce même soir nous avons vu une multitude de bouteilles et une fête à cet endroit. Allons-nous poser les instruments et jouer ici? »Demanda ironiquement le chanteur.

Après cette réflexion, il suppose que, bien que l’industrie de la musique et le public régulier des concerts «sachent ce qu’il y a là-bas», le reste de la scène »il a diabolisé la culture de telle manière qu’il est capable de renverser une production qui nourrit de nombreuses personnes« .

« DES JOURS SOMBRES, DE BELLES CHOSES SORTENT »

De la Rosa fait valoir le ton optimiste du répertoire de «Bonne chance» avec une confession qui tourne autour de «Je te dois une chanson», qui était la dernière chanson composée pour compléter l’album.

« Je ne l’ai jamais dit … mais tout est sorti en même temps. Je me souviens avoir écrit ce sujet avec des larmes. Le robinet était ouvert, et pendant que je finissais d’écrire, je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer« , reconnaissez.

Sur le plan moral, la voix de Shinova célèbre que « d’un moment si difficile, une belle chanson est sortie ». « De belles choses sortent des jours les plus sombres », s’achève l’interview.