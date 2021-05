Nous avons interrogé 4 000 étudiants sur les agressions sexuelles sur le campus. Ce sont les résultats choquants ⋆ .

Une conversation a été déclenchée autour des agressions sexuelles à l’université. Tout le monde’s Invited a publié des comptes rendus de presque toutes les universités du pays, avec des témoignages montrant à quel point le problème est universel sur le campus, tandis que les universités ont été invitées à examiner la façon dont elles traitent les demandes des étudiants. Mais quelle est la réalité pour les étudiants?

L’onglet a interrogé 4000 étudiants sur leurs expériences d’agression sexuelle sur le campus dans le cadre de notre sondage 2021 sur les agressions sexuelles.

Grâce aux réponses, nous avons pu voir une image de l’ampleur des agressions sexuelles sur le campus – et de ce que les étudiants ressentent à propos de la manipulation de leurs unis – qui reste pour la plupart invisible.

Nous avons trouvé:

– Les agressions sexuelles sont répandues sur le campus. 59 pour cent des étudiantes qui ont répondu ont déclaré avoir été agressées sexuellement à l’université

– L’ampleur réelle du problème n’est pas signalée. Seulement sept pour cent des étudiants ont signalé leur agression sexuelle à leur université

– Les étudiants ne sont pas satisfaits de la façon dont les universités traitent les signalements d’agression sexuelle. Les deux tiers ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits de la façon dont leur université avait traité leur cas

– Il y a un manque de transparence sur la manière dont les universités punissent ou non les étudiants. Plus de la moitié des élèves qui ont fait rapport n’ont été informés de l’issue de leur plainte

Les résultats viennent alors que les militants avertissent que les plaintes aux universités sont souvent une perte de temps et qu’une étude révèle que la plupart des étudiants pensent que les tests de consentement devraient être obligatoires avant de commencer l’université.

Le Dr Ann Olivarius, une avocate qui a aidé les victimes du chat du groupe Warwick à poursuivre avec succès leur université, a déclaré que les résultats montraient que les universités échouaient.

«Je ne connais aucune université qui ait mis en place des processus bons, équitables et fonctionnels», a déclaré Olivarius à The Tab.

«Lorsque nous poursuivons les universités en justice, il y a souvent un orgueil intellectuel. Ils ne pensent pas qu’ils devraient être tenus responsables. »

Elle a ajouté: «Ils sont coupables, ils sont gênés et ils ne font pas leur travail».

Plus de la moitié des étudiants ont été agressés sexuellement à l’université

Les statistiques globales sont choquantes: 51% des étudiants ont déclaré avoir été agressés sexuellement à l’université.

À l’intérieur de cela, il existe des différences marquées entre les universités. 70% des répondants d’Oxford Brookes qui ont répondu au sondage ont déclaré avoir été agressés sexuellement pendant leur séjour à l’université. Oxford Brookes a déclaré à The Tab qu’il était «extrêmement préoccupé» d’apprendre que des étudiants avaient été victimes d’agression sexuelle et a déclaré qu’il n’avait pas sa place à l’université.

Les étudiants nous ont dit que l’incident était le plus susceptible de s’être produit dans un pub ou un club. Mais pour ceux qui ont signalé l’incident, il était fort probable que cela se soit produit dans les couloirs.

Proportion de répondants de chaque université qui ont déclaré avoir été agressés sexuellement à l’université:

Nous n’avons inclus que les universités avec plus de 55 réponses dans ce tableau. Ce n’est pas le nombre, mais la proportion, de répondants de chaque université qui ont déclaré avoir été agressés sexuellement.

La liste ne correspond pas à une liste des universités avec les rapports les plus officiels. En d’autres termes, les universités qui s’appuient sur des statistiques pour comprendre l’ampleur du problème sur leurs campus ne voient probablement que la pointe de l’iceberg.

La véritable ampleur du problème n’est pas signalée

Nous avons demandé aux étudiants s’ils avaient signalé leur agression à la police, à l’université ou à aucun des deux.

Seulement sept pour cent ont dit qu’ils faisaient rapport à leur université.

En fait, le très grand nombre a déclaré ne pas savoir où ni comment signaler une agression. Et quand ils ont fait rapport, les étudiants n’étaient pas satisfaits de la façon dont le processus s’est déroulé.

Plus de la moitié des étudiants qui ont répondu ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits de la façon dont leur université avait traité le rapport – 47 pour cent se déclarant très insatisfaits. Seul un sur 10 a déclaré être très satisfait.

La plupart des étudiants ne sont absolument pas informés de l’issue de leur cas

Les résultats montrent également un manque de transparence de la part des universités. Souvent, les étudiants qui entreprennent de signaler un incident ne savent pas si l’auteur de l’infraction a été puni ou même si la plainte a abouti.

59 pour cent n’ont pas été informés du résultat de leur rapport. Neuf pour cent seulement ont été informés à la fois du résultat et de la punition.

Olivarius a déclaré que le secret était la valeur par défaut pour les universités. «Les universités revendiquent toutes sortes de protections de la vie privée, vraies ou non. Ils utilisent tous les dispositifs de protection qu’ils peuvent, et les crochets légaux, pour ne pas avoir à divulguer quoi que ce soit », a-t-elle déclaré à The Tab.

Ce secret dissuade les étudiants de faire des signalements, a déclaré Gemma McCall, fondatrice de la plateforme de signalement du harcèlement Culture Shift.

«Le processus de plainte est tellement opaque et pas aussi transparent qu’il devrait l’être, ce qui empêche les gens de signaler. Cela devrait être aussi simple que possible », a déclaré McCall au Guardian.

