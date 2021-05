05/05/2021 à 00:21 CEST

.

Pep Guardiola, Le directeur de Manchester City, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils avaient investi beaucoup d’argent ces dernières années, mais que la clé du succès “ce n’est pas que ça”. L’entraîneur catalan est apparu en conférence de presse après avoir éliminé le Paris Saint Germain 4-1 au total en demi-finale de la Ligue des champions de football.

«Nous avons investi beaucoup d’argent, mais ce n’est pas seulement cela. Si les gens veulent penser cela, très bien, mais il y a beaucoup de travail derrière. Et c’est pourquoi au cours de la dernière décennie, nous avons remporté cinq Premier League “Dit Guardiola. «C’est la compétition la plus difficile, car vous affrontez les meilleurs rivaux. Nous méritons d’être ici et de jouer la finale “il ajouta.

Guardiola a également pris un moment pour se souvenir des joueurs qui ont aidé à construire ce champion Manchester City et qui ne font plus partie du club. “Je suis très fier. La première chose à laquelle j’ai pensé, ce sont ceux qui ne sont plus là. David Silva, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta “Fit remarquer Guardiola.

Auparavant, dans ‘BT Sport’, l’homme de Santpedor avait assuré que “le PSG est une équipe qui a éliminé Barcelone et le Bayern, donc cela signifie beaucoup pour nous. Ce sont de grands concurrents, c’est une équipe faite pour être là, mais nous avons gardé notre sang-froid. “

L’entraîneur a atteint sa troisième finale de Ligue des champions, le premier depuis dix ans depuis son départ de Barcelone. “Les gens pensent que c’est facile. Ils y pensent parce que c’est arrivé dans le passé et ils croient que maintenant cela doit arriver chaque année. Être en finale cela donne du sens à ce que nous avons fait au cours des cinq dernières années “, il prétendait.

“C’est ainsi que se déroule cette compétition. Nous avons gagné au match aller parce que le ballon a touché le bras d’un adversaire. Aujourd’hui, le VAR annule une pénalité pour une mauvaise main. Ce concours sont des détails. United a remporté un ‘Champions’ par une glissade de Terry, Madrid a remporté un ‘Champions’ à la 93e minute, United est revenu dans le discount … “, a rappelé Pep.” Les stars sont impliquées dans cela. C’est décidé par les détails », a-t-il ajouté.