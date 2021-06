“Nous avons joué un match très solide et maintenant, préparer la finale”

12 juin 2021 à 00h45 CEST

Déjà à l’aube, Saras Jasikevicius s’est félicitée pour le bon match de son équipe contre Lenovo Tenerife (89-72), surtout en défense, en route pour la grande finale de la Ligue Endesa qui les attend ce dimanche, au WiZin Center.

«Je voulais féliciter nos gars et nos fans. Nous avons joué un jeu très solide. Au premier tempo, ils nous ont fait beaucoup de points dans nos erreurs, et au troisième quart ça a été très bon & rdquor;, a déclaré Saras. “Maintenant, il est temps de se reposer, ce qui n’est vraiment pas le cas, et de se préparer pour la finale & rdquor;.

Avant la finale, il a dit que «Nous voulons toujours arriver et la ténacité de cette ligue et la compétitivité. Dans un monde parfait, nous pourrions terminer les deux séries plus tôt, mais nous venions du Final Four et nous ne pouvions pas. Les joueurs sont déjà habitués à jouer toutes les 48 heures et il faut penser à Madrid & rdquor;

“L’équipe arrive bien”

“L’équipe arrive bien, c’est ce qu’elle est. Nous savions que nous allions jouer toutes les 48 heures, Madrid a un jour de congé de plus et a remporté le championnat régulier. Il est maintenant temps de changer de puce et de se préparer à un adversaire totalement différent, très physique, avec sa taille, le rebond, sa taille dans la peinture & mldr;

« Nous allons essayer de regarder leurs matchs à Valence. Ils ont maintenant Poirier qui aide, intimide. C’est une super finale et ça doit être compliqué & rdquor;, dit k

« Ce samedi, nous allons nous entraîner à Madrid, mais avec récupération. Nous allons essayer d’être frais. A présent, tout le monde arrive mal à l’aise, fatigué mentalement mais c’est la grandeur d’un champion, et il faut y survivre & rdquor ;.

Changer la puce

« Pour arriver à ce match décisif, nous n’avons pas pu le clôturer auparavant, mais nous sommes heureux d’avoir une chance de gagner. Maintenant, nous devons changer la puce, contre un rival totalement différent, et avec la vidéo, nous allons essayer de bien faire les choses & rdquor;, a-t-il conclu.

Pour Calathes, la clé était au troisième quart “où nous avons pratiqué une excellente défense, et nous avons cimenté l’avantage qui nous a servi”, a-t-il déclaré. Face à la fin “Chaque jeu est différent et ressemble davantage à des visiteurs et ce que nous devons faire est d’être concentré à tout moment & rdquor;

Pour Adam Hanga, « Être en finale était l’objectif, maintenant nous avons atteint le dernier et nous devons nous concentrer sur la bataille contre Madrid.

“Ce play-off est un peu étrange, sans temps de préparation, déjà pour eux & rdquor;. Nous savons comment nous devons les jouer et l’objectif est de gagner la Liga », a déclaré Hanga.

Concernant le troisième jeu contre Tenerife, il a assuré qu'”ils ont eu une année incroyable, mais à la fin, nous avons dû fermer le match et nous devons faire mieux à l’avenir.