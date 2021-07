Une image de la nanoparticule avec des protéines de pointe utilisées dans le candidat vaccin COVID-19 d’Icosavax. (Photo de Ian Haydon/UW Institute for Protein Design)

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, la scientifique de l’Université de Washington Deborah Fuller a fait un rapide pivot vers le nouveau virus. Ses compétences dans la recherche sur les vaccins ont été affinées pendant de nombreuses années sur le VIH, un virus délicat qui a échappé aux meilleures tentatives de conception de vaccins. Elle avait les côtelettes pour le nouveau défi.

« COVID-19 est un jeu d’enfant par rapport au VIH », a-t-elle déclaré. Le virus qui cause COVID-19 change moins et a moins de cachettes dans le corps, et il y avait donc plus d’espoir qu’il puisse être réprimé avec un vaccin. « Le VIH est la barre la plus élevée. »

Deborah Fuller, professeure à l’Université de Washington. (Photo UW)

Fuller n’est que l’un des nombreux scientifiques des vaccins de la région de Seattle qui ont concentré leurs études sur COVID-19, en s’appuyant sur les racines profondes de la région dans la recherche sur les vaccins contre le VIH et d’autres agents pathogènes difficiles à battre.

“Seattle est l’un des meilleurs endroits pour la recherche sur les vaccins dans le pays”, a déclaré Larry Corey, directeur émérite du Fred Hutchinson Cancer Research Center. En ce qui concerne la pandémie, « nous avons joué un rôle déterminant », a-t-il déclaré. Le résultat a été une multitude d’essais cliniques, des conceptions de vaccins émergents et quelques startups en plein essor.

Les vaccins actuellement autorisés sont très efficaces, en particulier les vaccins à ARN fabriqués par Pfizer et Moderna. Et la région de Seattle a joué un rôle majeur dans leur développement.

Dr Larry Corey. (Photo de Fred Hutch)

Le vaccin Moderna, par exemple, a été testé dans un premier essai clinique à Kaiser Permanente, avec la technicienne de Seattle Jennifer Haller en première ligne dans l’essai inaugural du vaccin américain COVID-19.

Corey, qui a dirigé pendant des années le plus grand réseau d’essais de vaccins contre le VIH financé par l’État, a été choisi par les National Institutes of Health des États-Unis pour diriger le COVID-19 Prevention Network. Ce réseau a coordonné des essais massifs de vaccins de phase 3 sur plus de 70 sites d’essais cliniques, testant des tirs réalisés par Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Novavax.

Mais malgré le succès des vaccins actuels, les chercheurs affirment qu’il y a de la place pour de nouveaux vaccins qui peuvent être plus faciles à fabriquer, avoir une plus grande stabilité à température ambiante ou être plus faciles à concevoir contre les variantes émergentes.

« Lorsque vous êtes confronté à un énorme défi comme un virus comme le VIH qui subit une énorme diversité et qu’il est très difficile à chasser, cela oblige les enquêteurs à vraiment innover », a déclaré Fuller. En conséquence, les chercheurs de Seattle « sortent des sentiers battus », a-t-elle déclaré. Des conceptions de vaccins innovantes peuvent à leur tour être utilisées pour construire de meilleures vaccins contre le VIH ou protéger le monde de la prochaine pandémie.

Alors qu’une startup de vaccins de la région de Seattle, Icosavax, devient publique cette semaine, nous avons rassemblé certaines des recherches sur les vaccins dans la région de Seattle, en soulignant certains des facteurs qui rendent cet écosystème scientifique si dynamique : startups décousues, soutien financier stable et instituts de recherche solides.

Le porter au procès

Icosavax et une autre startup de la région de Seattle, HDT Bio, lancent des essais cliniques pour leurs candidats vaccins COVID-19.

Icosavax, issu de l’Institute for Protein Design de l’UW, génère des vaccins à base de protéines conçus pour imiter la structure d’un virus. Leurs particules ressemblant à des virus sont construites à partir d’une nanoparticule sphérique parsemée de morceaux de protéines de pointe virales, un composant clé du virus.

“Cela ressemble un peu à un virus, mais c’est encore plus optimal”, a déclaré Fuller. Les protéines sont conçues informatiquement pour provoquer une forte réponse immunitaire, et elles sont emballées étroitement, à raison de 60 par nanoparticule.

Les biochimistes de l’Université de Washington et les co-fondateurs d’Icosavax, David Baker et Neil King, présentent des modèles moléculaires de protéines à l’Institute for Protein Design de l’UW. (Photo IPD UW / Ian Haydon)

Icosavax a lancé un essai clinique de phase 1 et 2 d’un candidat vaccin COVID-19 en juin, et développe également des vaccins contre deux virus qui causent la pneumonie.

Les particules pseudo-virales sont utilisées par des vaccins déjà approuvés contre le virus du papillome humain et l’hépatite B, ce qui peut faciliter le processus réglementaire pour les candidats vaccins d’Icosavax.

HDT Bio a annoncé en juillet son intention d’effectuer un essai clinique aux États-Unis pour son candidat vaccin à base d’ARN. Une fois dans le corps, l’ARN fournit des instructions pour produire des protéines qui déclenchent une réponse immunitaire. L’ARN des vaccins Moderna et Pfizer est enfermé dans une nanoparticule, mais l’ARN du vaccin HDT s’auto-assemble plutôt à la surface d’une nanoparticule.

Cette conception permet à l’ARN et à la particule d’être fabriqués séparément, ce qui accélère la fabrication, a déclaré Fuller. De plus, l’ARN HDT est également capable de faire des copies de lui-même, une fonctionnalité conçue pour réduire la quantité de matériel nécessaire dans le vaccin et augmenter sa puissance.

La société vise à générer un vaccin facile à fabriquer, qui ne nécessite pas de congélation et qui a le potentiel de fonctionner en une seule injection, a déclaré Fuller. « Cela va théoriquement permettre une meilleure portée dans le monde entier. »

En outre, l’approche pourrait potentiellement permettre une fabrication plug and play contre de nouvelles variantes. L’ARN pourrait potentiellement être généré contre une variante, puis associé à des nanoparticules préfabriquées.

Fuller est conseiller scientifique de HDT et également investisseur dans l’entreprise. Elle a dirigé une étude récente testant le vaccin candidat HDT chez les macaques et les souris. Fuller est également le fondateur d’Orlando, une startup basée à Seattle qui étudie les vaccins à base d’ADN pour le COVID-19 et d’autres maladies.

« La quasi-totalité de mon laboratoire collabore étroitement avec le secteur privé », a déclaré Fuller. “Si vous voulez le faire sortir dans le monde, vous allez devoir vous associer.”

Le laboratoire de Fuller travaille actuellement en partenariat avec Icosavax et HDT pour combiner les deux approches. Des données précoces non publiées chez des primates non humains suggèrent qu’un vaccin à ARN suivi d’un rappel avec un vaccin protéique provoque une réponse immunitaire particulièrement forte, a-t-elle déclaré. Elle collabore également avec Icosavax pour générer une version basée sur l’ADN de leur vaccin.

La solide base de recherche de la région a également contribué à nourrir d’autres startups travaillant sur le diagnostic et la thérapeutique. Ceux-ci incluent Adaptive Biotechnologies, basé à Seattle, qui a développé un test basé sur les cellules immunitaires pour COVID-19 et Vir Biotechnology, basé à San Francisco, qui développe des traitements potentiels pour COVID-19 et d’autres virus. Corey est co-fondateur de Vir, qui est soutenu par Bill Gates et collabore également avec d’autres chercheurs de Fred Hutch.

Des sociétés plus établies sont également impliquées dans la fabrication de vaccins à Washington, notamment AGC Biologics, basée à Seattle, et Jubilant HollisterStier, basée à Spokane, qui fabrique des produits pour Novavax et l’indien Bharat Biotech.

« La virologie et l’immunologie sont deux grands domaines de recherche intensive dans l’État de Washington, et en particulier dans le grand Puget Sound », a déclaré Leslie Alexandre, PDG du groupe industriel Life Science Washington. “Il y a eu tout ce pipeline.”

Centrale de financement

La clé du pipeline a été la Fondation Bill & Melinda Gates. Les essais cliniques d’Icosavax, par exemple, sont lancés avec un financement de 10 millions de dollars de la Fondation.

La contribution de la fondation à Gavi, The Vaccine Alliance, s’élève à environ 5,7 milliards de dollars. Et il a engagé plus de 1,75 milliard de dollars dans le monde pour la réponse au COVID-19, bien qu’il ait été critiqué pour avoir changé de point de vue sur les protections par brevet des vaccins et ce que certains disent être un soutien inégal à COVAX, l’initiative internationale sur les vaccins.

D’autres organisations axées sur la santé publique à Seattle soutiennent également la recherche sur les vaccins. Mais la Fondation Gates a un rôle unique. Corey a déclaré que cela avait joué un rôle important dans la création de la force de la ville dans la recherche et le développement en santé mondiale.

Le moteur de recherche

Fred Hutch est depuis longtemps un leader dans la recherche de vaccins contre le VIH, avec des racines dans les premiers jours de l’épidémie de SIDA, alors que les patients tombaient malades avec le sarcome de Kaposi et d’autres cancers.

Kristin Cohen n’est qu’une chercheuse sur le vaccin contre le VIH chez Fred Hutch qui s’est tournée vers COVID-19. Elle s’associe à plusieurs sociétés pharmaceutiques pour examiner comment le système immunitaire réagit à différents vaccins COVID-19, montrant par exemple que le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 déclenche une réponse immunitaire robuste.

Les recherches de Cohen éclairent également la conception de nouveaux vaccins. Une étude suggère qu’un composant du virus souvent ignoré, appelé la nucléoprotéine, peut déclencher un type de réponse immunitaire particulièrement fort et peut être une cible potentielle pour un nouveau vaccin. C’est une approche à l’étude dans le cadre d’un essai mené par une startup basée à Boston, Gritstone Oncology.

Fred Hutch, scientifique senior Kristen Cohen. (Photo de Fred Hutch)

Les nouvelles conceptions de vaccins émergents peuvent offrir une polyvalence accrue dans la réponse à COVID-19, mais Cohen a également un œil sur un avenir plus lointain. « Nous voudrons avoir des plateformes facilement disponibles pour réagir à la prochaine pandémie », a-t-elle déclaré. Elle travaille également avec Johnson & Johnson pour adapter leur plate-forme de vaccin COVID-19 à d’autres agents pathogènes, tels que Ebola et le VIH.

Pendant ce temps, le COVID-19 Prevention Network continue de mener des essais sur des vaccins déjà autorisés, en examinant des questions telles que la durée de l’immunité, dans quelle mesure les vaccins empêchent la transmission de la variante delta et dans quelle mesure ils fonctionnent chez les personnes infectées par le VIH, a déclaré Corey. .

Et tandis que certains vaccins candidats émergents pourraient être plus faciles à fabriquer, des facteurs tels que la distribution, le financement et les taux élevés d’hésitation à la vaccination entravent également la vaccination. Seul un petit pourcentage de la population en Afrique est vacciné, note Corey.

« Quelle part représente la technologie, quelle part représente la distribution, l’argent, la gestion du monde et la façon chaotique de distribuer les choses ? » il demande. “De grandes technologies peuvent être développées, mais si vous ne pouvez pas les mettre dans les bras des gens, vous ne faites rien de bon.”

Et jusqu’à ce que la majeure partie du monde soit vaccinée, toute la population est en danger. “Bien qu’il existe encore de grandes poches du monde qui ne sont pas vaccinées, le virus aura amplement l’occasion d’évoluer et de devenir plus transmissible et potentiellement encore plus pathogène”, a déclaré Cohen. “Nous ne pourrons jamais dépasser ces variantes qui émergent sans vacciner une grande partie de la population mondiale.”

Fred Hutch a compilé des histoires sur sa recherche sur le vaccin COVID-19 ici. Pendant ce temps, l’Université de Washington et d’autres instituts de recherche de la région de Seattle produisent un flux constant d’études sur le COVID-19. Il est impossible de tous les énumérer, mais quelques exemples sont ci-dessous. La clé du progrès a été les collaborations établies entre les institutions régionales et plus largement.

Keith Jerome, directeur du laboratoire de virologie UW, a joué un rôle déterminant dans les tests et la surveillance du virus. Il est connu pour le travail de son laboratoire avec Helen Chu de l’UW, identifiant les premiers cas dans la région, et est également impliqué dans des études de vaccins. Par exemple, il mesure les niveaux de virus chez des personnes dans des études cliniques menées au Hutch, où il est également professeur. Des chercheurs de l’UW et du Benaroya Research Institute de Virginia Mason étudient l’efficacité des injections de rappel. Et David Veesler de l’UW et ses collègues ont réalisé des études sur des macaques suggérant que les vaccins déjà autorisés peuvent produire une réponse anticorps robuste aux variantes. Rhea Coler de Seattle Children’s et ses collègues ont participé aux premiers essais du vaccin Moderna et étudient actuellement plusieurs vaccins chez les femmes enceintes ou ayant récemment accouché. Des chercheurs de l’Allen Institute for Immunology et de Fred Hutch suivent les réponses immunitaires des personnes atteintes de COVID-19, émergeant avec des études richement détaillées. De même, des scientifiques de l’Institute for Systems Biology ont récemment collaboré avec le Swedish Medical Center et d’autres sur une étude comparant la réponse immunitaire chez les personnes atteintes d’une infection légère, modérée et sévère. Comprendre à quoi ressemble une réponse immunitaire robuste pourrait aider à éclairer le développement de nouveaux vaccins. L’Institut de recherche sur les maladies infectieuses (IDRI) de Seattle est connu pour ses travaux sur les adjuvants, des substances qui renforcent la puissance des vaccins. Une étude récente a associé un adjuvant développé par l’IDRI et 3M à une injection développée à l’Université Duke. L’étude a montré des réponses immunitaires robustes contre un large éventail de virus corona chez les macaques. C’est l’un des objectifs finaux de la recherche sur les vaccins, car un tel candidat «vaccin universel» pourrait potentiellement repousser la prochaine pandémie. L’adjuvant est actuellement testé dans des essais cliniques de stade précoce en combinaison avec un vaccin contre un autre virus. Ce virus, sans surprise, est le VIH.