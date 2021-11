11/07/2021 à 00:35 CET

Marco Asensio, footballeur du Real Madrid, décrit comme un « très bon match & rdquor; victoire à domicile contre le Rayo Vallecano (2-1) malgré « la souffrance & rdquor; dans les dix dernières minutes après le but qui a réduit l’écart, marqué par le Colombien Radamel Falcao.

« Je suis très content car nous avons joué un très bon match. Au final le but nous a rendu les choses difficiles, mais on a fait un super match et on a pu clore le match avant & rdquor;, a-t-il déclaré sur Movistar + après le match.

«Toute équipe serre et peut faire mal. Il y a beaucoup de points positifs à part ça. Au contraire nous avons été très bons et en général nous sommes heureux& rdquor;, a-t-il ajouté.

Une Asensio qui apprécié les sifflets des fans qui ont été donnés contre Shakhtar Donetsk et aussi dans la dernière partie du match contre le Rayo Vallecano, tous deux avec des victoires serrées (2-1).

« Les gens veulent voir de bons matchs. Cela a été l’un d’entre euxBien que nous ayons souffert à la fin. Nos fans vont être très importants d’ici la fin de la saison & rdquor;, a-t-il commenté.

Le footballeur des Baléares, qui a débuté pour la quatrième fois cette saison, espère avoir plus d’importance : « Oui bien sûr. En fin de compte, c’est profiter des opportunités, continuer à travailler et faire de mon mieux sur le terrain pour avoir plus de minutes & rdquor;, a-t-il conclu.