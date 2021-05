“Nous avons la demande de terminer l’ascension le plus tôt possible”

05/02/2021 à 19:05 CEST

.

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a affirmé après la victoire contre Málaga au stade RCDE que son équipe a “l’obligation de terminer la promotion le plus tôt possible”, ce que le samedi prochain s’ils battent Saragosse à La Romareda.

«Nous comptons sur nous pour y parvenir le lendemain et nous voulons en profiter. Il n’ya pas d’euphorie et nous avons en tête de commencer à travailler, sans aucune concession“Il a réfléchi. De plus, il a tenu à profiter de l’occasion pour remercier les supporters” pour l’accueil “qu’il a réservé à l’équipe avant le match.

Interrogé sur le planning de la saison prochaine, l’entraîneur bleu et blanc a insisté sur le fait que la tête est «dans la saison en cours»: «On ne peut penser à rien d’autre qu’au présent et atteindre l’objectif. Autre chose, le club, qui n’a cessé de travailler dans différents scénarios », a-t-il insisté.