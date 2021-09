“Nous avons la meilleure équipe ces dernières années, il faut le prouver”

13/09/2021 à 20h20 CEST

Ange Corréa c’est le sourire de l’Atlético. L’Argentin, fondamental dans le titre de champion la saison dernière, a débuté cette saison avec trois buts. Il aime jouer devant, il n’a pas peur de la concurrence française Antoine Griezmann et admet qu’avec lui, ils ont la meilleure équipe de ces dernières années. “Maintenant, nous devons le prouver”, a-t-il déclaré dans une interview à ..

Correa (Rosario, 9 mars 1995), arrivé à l’Atlético alors qu’il n’avait que 19 ans, est à 26 ans un vétéran de l’effectif. En sept saisons, il a surmonté une grave maladie cardiaque, a retiré l’affiche révulsive de la deuxième mi-temps et a réussi à passer de l’aile droite à l’avant, son poste de prédilection.

Il est « l’un des nôtres », selon les mots de son entraîneur, son compatriote Diego Pablo Simeone. “Ça le rend heureux qu’ils en parlent comme ça”, reconnaît-il. sangle, ce qui explique que ses objectifs de la saison dernière venaient d’avoir “la tranquillité d’esprit à définir”. Sur ses 9 buts en championnat, un résonnera toujours dans sa mémoire : le 1-1 à Valladolid lors de la dernière journée, un but de premier plan qui le ramène à ses expériences d’enfance du football de rue.

– Question (Q) : La saison a commencé comme un fou, meilleur buteur de l’Atlético avec trois buts en quatre matchs, est-ce votre meilleur moment ?

– Réponse (R) : Oui, la vérité c’est que oui, heureux pour ce début de saison, d’avoir aidé l’équipe de cette manière, alors j’espère continuer comme ça.

-P : Depuis l’année dernière, il joue à son poste, en tant qu’attaquant, enfin. Les autres années, nous avons parlé du fait qu’il n’aimait pas tellement jouer sur l’aile droite.à.

– A : Oui, c’est ce que j’ai toujours dit, que c’est dans la position que je me sens le plus à l’aise et où je pense pouvoir le mieux aider l’équipe.

-P : Est-ce une réussite pour vous d’avoir réussi cela, de jouer où vous vouliez ?

– A : Oui, ben c’est quelque chose qui dépendait non seulement de moi mais du coach, car il le savait déjà, mais à l’époque il avait besoin que je joue sur l’aile et j’étais ravi de le faire. Comme je le dis toujours, le plus important pour moi, c’est l’équipe.

–imeone t’a déjà appelé “l’un d’entre nous”, qu’est-ce que tu penses quand tu entends ça ?

– A : C’est bien, ça te fait plaisir qu’ils parlent de toi comme ça parce que je suis ici au club depuis de nombreuses années et je suis très heureux.

-P: Avez-vous l’impression que la saison dernière vous avez enlevé l’étiquette d’un joueur révulsif ?

– R : Oui, mais c’est à cause des situations qui se sont présentées, qu’il n’a pas commencé autant que le titulaire, il est sorti en seconde période et a eu la chance d’aider l’équipe en marquant ou en donnant des passes décisives. La presse a dit que j’étais un choc, mais je ne me suis jamais mis cette étiquette, et ils ne m’ont jamais considéré quoi que ce soit. Même maintenant, je ne me considère pas comme un débutant, au contraire, j’essaie toujours de travailler au jour le jour pour m’améliorer et être préparé lorsque l’entraîneur a besoin que je sois bien et que je fasse bien.

-P : Ses buts ont été déterminants dans la dernière partie de la saison dernière pour remporter la Ligue. Le documentaire “Une autre façon de comprendre la vie” montre comment Simeone l’a aidé après le match contre le Betis lorsqu’il a échoué à plusieurs reprises, comment était-ce?

– R : Bon, je l’ai déjà dit, ce n’était pas seulement le coach ou le staff technique, mais aussi les coéquipiers qui à l’époque m’ont toujours soutenu et cru en moi, m’ont aidé à voir la porte et voulaient savoir que je pouvais faire mieux , qu’il avait besoin de tranquillité, de calme lors de la définition, que le but allait arriver et heureusement à la fin il y en avait plusieurs qui ont servi pour l’équipe.

-P : Parmi ces buts, celui de l’avantage contre Valladolid lors de la dernière journée pour 1-1 (le match s’est terminé par une victoire 1-2 qui a donné à l’Atlético le titre de champion), est-ce le plus important de votre carrière ?

– R : Oui, à cause de la façon dont cela s’est passé, nous jouions la Ligue là-bas, nous perdions et nous marquions le but égalisateur à ce moment-là, à cause de la façon dont le match se déroulait, c’était très important, puis Luis pouvait marquer l’autre but (Suárez) et nous avons pu rester avec la Ligue que nous avions combattue si dur toute l’année.

-P : Ce coup de pied, tu l’as appris en jouant dans la rue à Rosario ?

– A : Oui, je l’ai toujours fait depuis que je suis enfant, et plus tard dans les séances d’entraînement nous avons joué un jeu réduit, avec beaucoup de joueurs dans un petit espace et il n’y a pas assez d’espace pour se préparer à finir d’une autre manière, j’ai toujours le frapper comme ça car il sort vite le ballon, et le gardien n’a pas le temps de réagir.

-P : Ayant vécu plusieurs années de football de rue, cela vous donne-t-il un avantage dans certaines situations ?

– A : Je ne sais pas si ça me donne un avantage quand il s’agit de jouer, car aujourd’hui comme le football est, on ne peut pas en profiter, mais je pense qu’ils m’ont appris toutes les choses que j’ai vécues en tant qu’enfant à cela aujourd’hui sur le terrain, je peux les résoudre.

-P : Cette année, avec le retour d’Antoine Griezmann, la concurrence en attaque est plus grande, comment cela peut-il vous affecter ?

– A : Rien pour moi, je travaillerai toujours de la meilleure des manières, je donnerai tout pour que lorsque le coach aura besoin de moi pour aider l’équipe. Qu’Antoine soit venu est une immense joie pour le genre de joueur qu’il est et nous espérons qu’il va très bien, car cela va être une année très difficile et nous devons tous être à cent pour cent.

-P : Est-ce la meilleure équipe de l’Atlético pour laquelle vous avez joué ?

– A : Oui, je pense à cause des noms, à cause du genre de joueurs qu’il y a, je pense que cette année est la meilleure, mais bon maintenant il ne reste plus qu’à le montrer pendant tous les matchs, tout au long de l’année, que c’est le meilleur de l’Atlético ces dernières années. Maintenant, nous devons le prouver.

-P : Mercredi, ils font leurs débuts en Ligue des champions contre Porto (21h00, 19h00 GMT), pensez-vous qu’avec cette équipe, c’est votre année pour remporter le titre ?

– A: J’espère que c’est l’illusion que nous avons tous, que chaque année où nous le jouons, nous nous battons et essayons, espérons que cette année nous le pourrons.

-P : Ils ont un groupe très costaud, avec trois champions d’Europe : Liverpool, Porto et Milan totalisent 15 titres.

– A: Oui, nous savons à quel point le groupe qui nous a touché est difficile, mais nous allons l’affronter de la meilleure façon, avec beaucoup d’enthousiasme, maintenant mercredi le premier match pour laisser les trois points à domicile.

-P : L’erreur de Turin contre la Juventus vous fait-elle encore mal en huitièmes de finale 2019 (il a commis un penalty qui a fait 3-0 à l’équipe italienne, ce qui a transformé l’Atlético 2-0 au match aller) ?

– A : Oui, c’était un moment très difficile pour moi, car c’était une erreur que tout le monde peut faire, mais j’ai passé un très mauvais moment. Mais c’est maintenant du passé, ce sont des choses à corriger, qui m’ont aidé à apprendre et que je n’ai pas à refaire.

-P : Il vient d’être en équipe nationale avec Rodrigo De Paul, désormais également coéquipier à l’Atlético. Pour les fans qui ne vous connaissent pas, que pouvez-vous apporter ?

– R : C’est un grand joueur qui peut apporter beaucoup à l’équipe, petit à petit ils le verront, il sait qu’ici à l’Atlético ce n’est pas facile de jouer, il aura beaucoup de compétition dans l’entrejeu que là-bas sont de grands joueurs, mais il est très heureux d’être ici, et je pense que ça va être une grande année.

-P : O Correa, de quoi rêvez-vous cette saison ? La Liga l’a déjà.

– A: LaLiga nous l’avons eu l’année dernière, cette ligue n’a pas eu (rires). J’espère que je serai à nouveau un champion, c’est pourquoi nous travaillons, lorsque l’année se termine et que vous êtes un champion, c’est très agréable.

-P : Et la Ligue des Champions ?

– R : Oui, nous savons à quel point c’est difficile, toutes les équipes se préparent à gagner, mais nous n’allons pas baisser les bras et nous allons nous battre, et mercredi nous allons commencer par ça.