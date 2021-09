“Nous avons la meilleure équipe de l’histoire”

Il y a de la tranquillité, de la sécurité et de la confiance dans les propos des joueurs de l’équipe européenne de la Coupe Solheim qui commence samedi prochain à Tolède, Ohio, bien qu’ils soient pleinement conscients de la tâche ardue à laquelle ils sont confrontés. Gagner sur le sol américain n’est pas une mince affaire, et il y a ceux qui manquent à l’équipe continentale dirigée par Catriona Matthieu en raison de l’abondance de joueurs qui débutent dans la compétition, mais des bastions tels que melissa reid ou Carlota Ciganda ils considèrent que cette équipe est au sommet des meilleures de l’histoire. Cela a été clairement indiqué par l’Espagnole lors de la conférence de presse qu’elle a partagée avec le Danois Emilie Pedersen et Nanna Koerstz Madsen.

« Je pense que nous avons une excellente équipe, un mélange de vétérans et de recrues qui nous donnent l’énergie dont nous avons besoin. Et les recrues sont un terme trompeur, car ce sont de magnifiques golfeurs qui ont très bien joué toute l’année. C’est la meilleure équipe que l’Europe puisse présenter et nous sommes très heureux. Nous avons passé un bon moment sur et en dehors du terrain, et ça va être la clé cette semaine », a récapitulé le Navarrais.

Les galons que lui donnent ses cinq (avec cela) disputées Solheim Cups et la griffe qui l’a toujours caractérisé lui permettent d’évaluer l’une des situations les plus délicates de cette compétition : le tee de 1. Dans Club d’Inverness, De plus, les sorties de 1 et 10 sont collées et entourées de supports, qui deviendront une véritable marmite bouillante.

« Il y aura beaucoup de bruit et beaucoup de fans américains. Je pense que c’est super que ces rues soient arrangées comme ça. Le seul tee de la Solheim Cup est très spécial. Il faut vivre l’instant présent et en profiter. Nous allons tous devenir nerveux, mais il est important de profiter du moment ».

Au-delà de la curiosité de ces sorties, Carlota Ciganda a également eu le temps d’analyser un lieu historique qui a accueilli de nombreux grands et un grand nombre de championnats américains organisés par l’USGA.

« C’est un excellent terrain de golf. Je pense que ce sera difficile, très ferme, sec et rapide, car il ne devrait pas pleuvoir. Ce sera similaire à jouer un gros, car si vous manquez le green, il en coûte beaucoup pour récupérer. Il faut attraper des greens et se donner des opportunités de birdie… même si finalement il s’agit de match play et il faut battre celui qui est devant vous », a expliqué l’Espagnol.

Rendez-vous marqué en rouge

La situation actuelle a amené Carlota Ciganda à affronter cette compétition d’une manière différente des quatre Coupes Solheim qu’elle a disputées à ce jour, car sa famille ne sera pas à ses côtés et elle n’aura pas le soutien du public européen.

« Seuls mon petit ami et moi sommes venus. Ma famille aurait adoré venir, mais nous n’avons pas été en mesure d’obtenir les permis nécessaires pour leur permettre de voyager et de nombreuses personnes ont vécu la même chose. C’est dommage de ne pas les avoir ici ni d’avoir des fans européens en raison de la fermeture des frontières par le covid. En tout cas, on arrive en voulant se battre. Nous savons qu’ils nous voient de chez eux et que tout le monde nous soutient. On va tout donner pour gagner cette semaine », a ajouté Ciganda.

Malgré les difficultés, et en recourant au sujet, la Navarraise a ce rendez-vous marqué en rouge sur le calendrier et est confiante dans les possibilités de son équipe.

“J’adore la Solheim Cup. C’est ma semaine préférée de l’année. J’aime jouer pour l’Europe, pour l’équipe, pour la coupe. J’aime l’ambiance, que ce soit à l’intérieur des vestiaires, à l’extérieur ou en jouant. Cette année, il y aura beaucoup de fans américains et ce ne sera pas facile, mais nous ferons de notre mieux et rivaliserons au maximum. Je pense que nous avons l’une des meilleures équipes européennes de l’histoire », a ajouté Ciganda. « Ils jouent tous très bien. Au British Open, quatre des filles étaient dans les cinq premières et ça se voit. Nous jouons tous aux États-Unis et c’est important, surtout dans cette édition qui se déroule ici. On joue tous dans la LPGA contre les meilleurs, et ça te fait te surpasser car tu affrontes des terrains difficiles et les rivaux les plus coriaces ».

Enfin, et bien que dans le monde du golf on considère qu’anticiper est un péché mortel, Carlota Ciganda n’a pas hésité à se tourner vers l’avenir pour commenter l’édition de la Solheim Cup qui se jouera pour la première fois à la Finca Cortesín (Costa del Sol, Andalousie) en 2023.

« Je suis très excité. Avoir un Solheim en Espagne, en Andalousie, c’est incroyable. Je suis très heureux que cela se réalise. J’adorerais faire partie de cette équipe et gagner le Solheim là-bas pour tout le monde, pour l’Espagne et pour l’Europe. Pour notre golf, c’est merveilleux de savoir que nous pouvons organiser des tournois de cette ampleur. L’Espagne est l’un des meilleurs pays, à tous points de vue, et j’espère que tout se passera bien et que l’Europe gagnera cette coupe.