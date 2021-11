02/11/2021 à 18:21 CET

La saison de Manchester United ne laisse personne indifférent. L’équipe anglaise, qui a commencé la campagne étant considérée comme l’un des favoris pour tout prendre, après l’incorporation de pièces clés telles que Varane ou Cristiano Ronaldo sur le marché des transferts, ne fonctionne pas comme prévu. Le mauvais départ se voit non seulement au classement, qui occupe une cinquième position décevante en championnat, mais aussi dans le mauvais match que le «diable rouge» montre dans ses matchs, malgré le fait qu’ils ont battu Tottenham lors du dernier match. .

L’un des fleurons de l’effectif, le milieu de terrain, a justement évoqué la situation de l’équipe anglaise. Bruno Fernandes lors de la précédente Atalanta – Manchester United Champions League : « Il est toujours difficile de gérer une défaite et plus encore contre nos grands rivaux (en référence à la défaite contre Liverpool). Cependant, la réaction des joueurs a été bonne. Nous avons fait notre travail contre Tottenham et nous avons gagné. Nous avons laissé tomber les fans, mais c’est fini. Maintenant, nous devons nous concentrer sur Atalanta ».

De l’avenir immédiat qui les attend, Bruno Fernandes a analysé le choc de la Ligue des champions contre l’Atalanta, ainsi que l’équipe de United : « Les Champions c’est une autre compétition et nous voulons gagner. Nous devons être concentrés. Nous nous avons beaucoup de qualité dans l’équipe. Cavani et Cristiano Ils ont eu beaucoup d’influence samedi, mais avec la qualité que nous avons, il est très facile de jouer derrière n’importe lequel de nos joueurs. Je suis là pour vous servir et vous faire plaisir« .