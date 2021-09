“Nous avons le défi de battre la Hongrie pour la première fois”

21/09/2021

Le à 11h00 CEST

Blanchiment d’Arnau

La Équipe nationale espagnole féminine va affronter Hongrie en route pour Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jorge Vilda, l’entraîneur espagnol a pris la parole et a souligné l’importance de la première rencontre. “Nous sommes mis au défi de battre la Hongrie pour la première fois”, a-t-il déclaré.

Jorge Vilda et Mariona Caldentey ont apprécié les sentiments de l’équipe après avoir terminé l’entraînement officiel de l’équipe nationale féminine espagnole au stade Hidegkuti Nándor.

Vilda : “On se sent bien”

L’entraîneur de l’équipe féminine espagnole, a fait le point sur la situation actuelle de son effectif et a évoqué son prochain rival en route vers la Coupe du monde 2023 : la Hongrie. L’entraîneur a souligné que c’est une grande équipe et le désir qu’ils ont de les battre pour la première fois : “Nous nous sentons bien. Nous affrontons un rival comme la Hongrie, qui n’a jamais été battu. Nous avons perdu deux fois et nous en avons fait encore deux nuls. Alors nous avons le grand défi de les gagner pour la première fois“, a exprimé Vilda face à la rencontre

De plus, l’entraîneur a apprécié l’équipe et le jeu des footballeurs hongrois : “C’est une équipe très organisée, ils vont certainement nous compliquer la tâche, avec beaucoup d’ordre. Ils ont des joueurs rapides et de qualité qui peuvent vous créer des problèmes. Nous allons faire de notre mieux”.

Mariona souligne que “l’équipe est confiante”

Enfin, l’attaquant du Barça s’est également exprimé mariona caldentey, qui a exprimé son désir de contester l’affrontement. “L’équipe est confiante. Maintenant, ils veulent gagner le deuxième match qui nous rapproche de la Coupe du monde. Tous les joueurs on veut jouer et plus on joue, mieux c’est “, terminé.

Après un 0-10 ante impeccable Îles Féroé, l’équipe espagnole veut aussi conquérir Budapest. Et c’est que ce mardi 21 septembre, la Hongrie sera mesurée à 20h00 dans le deuxième duel de la phase qualificative pour la prochaine Coupe du monde qui se jouera en 2023.