L’exposition Les inventions de DaVinci s’ouvre au Musée d’histoire et d’industrie le samedi 31 juillet 2021.

Une exposition internationale présentant des œuvres nouvellement construites basées sur les croquis de Leonardo DaVinci s’ouvre à Seattle samedi.

L’exposition itinérante sera conservée au Musée d’histoire et d’industrie jusqu’au 2 janvier pour sa première sur la côte ouest.

DaVinci était un inventeur, artiste, sculpteur et plus encore, mais les pièces de l’exposition n’ont pas été construites par lui. Ils ont été recréés par des artistes italiens à partir de ses croquis. Une soixantaine d’inventions en bois tapissent les murs de l’exposition et sont suspendues au plafond. Certains ont même des étiquettes invitant les clients à les toucher, déplaçant des poignées et des leviers pour voir comment ils fonctionnent.

“Ce n’est pas la vraie substance, nous le savons, mais nous voulons que l’inspiration que nous pouvons fournir aux gens soit réelle”, a déclaré Leonard Garfield, directeur exécutif de MOHAI.

L’une des machines volantes de DaVinci, recréée à partir de ses croquis, exposée au Musée d’histoire et d’industrie.

Les inventions présentées montrent les observations de DaVinci sur la nature : engins volants, plans de ville en trois dimensions et armes de guerre. Il montre également ses croquis qui étudient l’anatomie humaine.

MOHAI se concentre sur l’innovation dans la région de Seattle. Garfield a déclaré que l’exposition correspondait au thème du musée car “nous avons Leonardo parmi nous”.

Garfield a fait référence au récent voyage dans l’espace du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, et à d’autres inventeurs qui considèrent l’espace comme une frontière permanente.

“Dans l’exposition, vous verrez que Léonard est cité comme disant qu’une fois que quelqu’un a pris son envol, est vers le haut vers le ciel, vous ne regardez plus jamais vers le bas parce que c’est ce vaste univers, cet horizon qui s’éloigne continuellement que nous atteignons parce que c’est qui nous sommes en tant qu’êtres humains », a déclaré Garfield.

Leonard Garfield, directeur exécutif du Musée d’histoire et d’industrie, se tient devant une maquette du plan de ville idéal de Leonardo DaVinci.

Bezos, qui est monté sur la fusée New Shepard de Blue Origin avec trois autres la semaine dernière, a fait un don de 10 millions de dollars à MOHAI en 2011.

Bien que DaVinci soit originaire d’Italie, à quelque 5 000 milles du nord-ouest du Pacifique, Sondra Snyder, directeur de l’éducation, a déclaré qu’il représentait l’état d’esprit innovant que la région célèbre également.

“C’est un individu qui était curieux de tout, qui s’amusait à tout, innovait et expérimentait”, a déclaré Snyder. « Je pense que c’est cet esprit qui fait le lien.

Snyder a déclaré que l’exposition est accessible à tous les âges, et elle espère que les étudiants pourront en faire l’expérience. Le musée s’attend à voir entre 20 000 et 30 000 étudiants en sorties sur le terrain, bien qu’avec la pandémie, la fréquentation soit incertaine.

Elle a déclaré que le travail de DaVinci peut être puissant pour les étudiants qui découvrent leur propre rôle dans le monde.

“Tout le monde peut identifier les besoins dans son monde immédiat et tout le monde peut être un innovateur à ce sujet, et je pense que cela soutient vraiment cette idée”, a déclaré Snyder. « De plus, nous voyons où les choses n’ont pas fonctionné, et [DaVinci] n’a pas démissionné. C’est aussi un message très important à partager avec eux.