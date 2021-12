« Nous avons manqué de beaucoup de compétences et d’expérience »

31/12/2021 à 19:41 CET

José Bordalás, l’entraîneur de Valence, a expliqué après la défaite de son équipe à domicile contre l’Espanyol, qu’ils avaient manqué de beaucoup d’habileté et de beaucoup d’expérience dans un match qui vous laisse de mauvais sentiments après l’avoir contrôlé pendant plusieurs minutes.

« Peut-être qu’avec 1-0, nous pensions que le travail était fait »Bordalás a déploré, qui malgré cela a rappelé qu’avec un de moins il y avait un bâton et que le groupe fait toujours preuve d’engagement.

« Sans nuire au rival, Je pense que nous nous sommes perdus et c’est une sensation qui nous est déjà arrivée dans d’autres matchs », a ajouté l’entraîneur de Valence.

Il a rappelé qu’ils sont huitièmes, qu’ils vont essayer d’ajouter pour être au top et que la compétition marquera où ils devraient être à la fin et aussi que dans le match d’aujourd’hui, ils manquaient de joueurs et, en plus, il y avait des blessures.

« Ils nous sifflent tout, ils nous prennent des cartes pour rien et nous sommes célèbres pour ce que font les autres. Nous sommes une équipe noble », a ajouté Bordalás, qui a rappelé que l’équipe avait nagé et s’était noyée sur le rivage.