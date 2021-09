21/09/2021 à 15h31 CEST

.

L’entraîneur de Villarreal, Unai émeriIl a souligné lors de la conférence de presse précédant le match qu’ils disputent ce mercredi contre Elche, que l’objectif est de remporter la première victoire de la saison et a admis que l’un des aspects qui doit être amélioré pour y parvenir est d’améliorer le score. section.

“Nous avons encaissé peu de buts, mais nous avons marqué peu de buts et c’est ce que nous devons résoudre. Nous avons le bas de Gérard ce qui est important, mais il faut chercher des solutions & rdquor ;, supposa-t-il Émeri, qui a ajouté que “l’idée est de gagner à travers le match, et nous sommes dans cette ligne. Nous avons analysé, en étant justes et réalistes, ce que nous avons fait jusqu’à présent et ce que nous avons mal fait”.

“Chaque match est une opportunité et nous savons que nous devons être compétitifs pour remporter la victoire. Nous devons nous rendre dans la surface pour avoir plus d’options et marquer, c’est quelque chose sur lequel nous nous concentrons et nous devons nous améliorer. Je dois ajouter qu’ils ne viennent pas, ce que nous faisons maintenant”, a-t-il poursuivi.Émeri Il a admis que l’équipe, qui a tiré tous les matches officiels qu’elle a disputés, répète en ce sens une ligne similaire à celle de la saison dernière.

« L’année dernière, nous avons fait beaucoup de matchs sans perdre et c’était positif, même s’il est vrai qu’il y a eu de nombreux matchs nuls et cela nous a pénalisés. Cette année, nous avons commencé de la même manière, mais nous sommes dans une phase de mise en rythme et d’adaptation aux nouveaux joueurs, donc pour l’instant c’est une conséquence de cette situation. Un match nul vaut mieux qu’une défaite, mais nous devons trouver le bon pour gagner et nous cherchons des solutions pour parvenir à cette victoire », a-t-il souligné.

Concernant son prochain rival, il a souligné qu’Elche « a des matchs très serrés sur leurs scores. C’est une équipe qui n’est pas facile à marquer et qui gère très bien les matches avec un résultat serré. C’est une équipe qui rivalise bien, qui a de bons joueurs et qui sait bien gérer les matchs. Ils sont solides derrière et sont très reconnaissables en équipe. Scribe il était à la maison et il voudra jouer un bon match.”

Le technicien rapporte que pour cette réunion il maintient les pertes de Raba, Samu Chukwueze et Gérard Moreno, et concernant le retour du buteur Paco Alcácer a indiqué qu’« il y a des façons de jouer qui nous ont donné de la sécurité, et la présence d’un attaquant comme Paco dans la région, c’était l’un d’entre eux.

« Maintenant, nous sommes avec Danjuma et Jour qui s’adaptent à l’équipe et cela coûte, mais nous sommes convaincus qu’ils le feront à coup sûr. Nous avons Paco et nous savons que c’est un attaquant qui nous donne un but et qu’il entre déjà dans l’équipe avec un travail spécial. Paco il a un but et l’équipe a besoin de lui& rdquor;, a-t-il conclu.