“Nous avons mérité plus que Madrid”

19/04/2021 à 00:01 CEST

José Bordalás, L’entraîneur de Getafe, a regretté ce dimanche lors d’une conférence de presse que lorsque son équipe joue un bon match (ils font match nul 0-0 contre le Real Madrid), “des problèmes sans rapport avec le football” apparaissent toujours, comme le jeu du but annulé à Mariano ou l’état de la pelouse du Colisée Alfonso Pérez.

Demandé pourquoi l’herbe était sèche de son stade, Bordalás a été franc: “Je ne commente pas. Vous vous perdez dans des choses qui ne sont pas importantes. Je ne sais pas ce qui se passe quand mon équipe joue un bon match, autre chose que le football sort toujours.” Le terrain est ce que l’équipe veut qu’il soit. Dans les règles et la légalité », a-t-il expliqué.

Il a également été interrogé sur l’annulation du but de Mariano pour un hors-jeu que le Real Madrid n’aimait pas. A propos, Il a rappelé que le VAR ne voulait pas entrer pour infliger deux sanctions possibles à Ángel et Enes Ünal et a précisé qu’il respectait le système d’arbitrage vidéo..

“Ils me disent également qu’il y a eu une sanction possible de Militao à Enes Unal. Le VAR est là pour cela, pour signaler s’il y a une sanction ou non. Si les sanctions n’ont pas été prononcées, elles ne l’étaient pas. Par conséquent, j’ai rien à voir avec ça. Je n’ai pas vu ce qui est arrivé à Mariano. Je ne vais pas entrer dans aucune sorte de controverse. Le VAR est là pour aider. Ils m’ont dit dans le vestiaire qu’Ángel et Únal avaient été pénalisés. Et s’ils n’ont pas été sifflés, c’est parce que le VAR les a revus. Je n’entrerai pas dans les plaintes du Real Madrid », a-t-il expliqué.

De plus, il a indiqué qu’il avait le sentiment que Getafe aurait pu «gagner» après avoir signé un grand match dans lequel son équipe a tiré jusqu’à quinze fois au but..

“Nous avons généré plus que le Real Madrid. Nous avons mérité quelque chose de plus. Heureux du match que mes joueurs ont joué. L’équipe a été audacieuse et audacieuse et nous sommes partis pour le match”, a-t-il déclaré.

“Nous aurions aimé être plus corrects face au but. Pas seulement dans cette dernière ligne droite, tout au long du championnat. Ce manque de but nous a pesé. Maintenant, nous flirtons avec la relégation, mais je ne suis pas inquiet. L’équipe génère des chances. Oui, nous ne les générerions pas, je serais inquiet. Je suis convaincu que nous aurons le succès nécessaire dont nous avons besoin. Je ne peux rien dire aux garçons. Nous sommes ambitieux, audacieux et nous ne sommes pas des rácanos, »a-t-il conclu.