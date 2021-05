“Nous avons montré que nous sommes un groupe très fort et que tout était possible”

30/05/2021 à 00:23 CEST

Adrià Corominas

La deuxième fois est le charme du désormais manager de Chelsea. Thomas Tuchel, qui est le premier entraîneur de l’histoire de la compétition à avoir réussi à être dans deux finales consécutives, a obtenu son premier trône européen et son soulagement était non seulement évident dans ses gestes, mais aussi dans ses paroles.

“Quand on a fait 0-1, je ne savais même pas quoi ressentir”, a admis l’Allemand, qui ne pouvait que laisser un “Quel combat!” interrogé sur la victoire contre Manchester City.

Et est-ce que Tuchel il a rattrapé sa défaite de l’année dernière, lorsqu’il entraînait le Paris Saint Germain, et cette fois il a goûté à la gloire. «J’étais ravi d’être ici une deuxième fois, mais maintenant c’est très différent. Nous sentions que nous allions très bien, chaque jour un peu mieux, et aujourd’hui, nous avions besoin de tout le monde pour avancer et ils l’ont fait. Nous avons montré que nous sommes un groupe très fort, que le vestiaire est très solide et que tout était possible. “

Louange à la ville

L’entraîneur bleu a également eu de bons mots pour son rival: “City est une super équipe. Ils ont toujours beaucoup de possession et nous voulions profiter du match pour contre-attaquer. Nous savions que ce serait difficile dès la première minute, mais c’était une finale et les finales sont là. que de les gagner. “

Une finale qu’il a félicité non seulement pour l’avoir remportée, mais aussi pour avoir pu la partager avec les fans et les membres de sa famille. “C’est incroyable de pouvoir le partager avec tout le monde, avec mes filles, avec mes parents …”, a-t-il déclaré.