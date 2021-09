22/09/2021 à 22:11 CEST

Raul de Tomás a pris la parole après avoir accordé trois autres points à l’Espanyol, le premier du parcours. L’attaquant, figure clé du schéma de Vicente Moreno, a assuré que « nous avons remporté la victoire que nous recherchions tant & rdquor; après son but renversera Alavés au stade RCDE.

« Pendant tout ce temps, nous l’avons recherchée. Nous avons fait des choses très positives, sauf à Majorque. Nous avons obtenu la victoire que nous recherchions tant mais il ne faut pas s’arrêter là. C’est une victoire de plus, mais nous devons continuer à en ajouter. Cela ne s’arrête pas là & rdquor;, a déclaré au pied du terrain aux micros de ‘Movistar +’.

Interrogé sur ce qui a changé dans l’équipe, RDT a indiqué que “rien & rdquor ;, car” nous faisons très bien les choses et aujourd’hui nous avons eu cette chance qui nous avait manqué & rdquor ;. Cela n’est pas moins vrai l’attaquant madrilène a été annulé par le VAR deux buts en première mi-temps pour deux hors-jeu dans l’origine le premier et le sien dans le second.

“Maintenant, pour profiter de ces trois points et corriger les erreurs que même si nous avons gagné, nous devons corriger les choses et les déplacer à Séville”, a déclaré De Tomás, qui a été changé à la 75e minute par Dimata, ce qui a suscité des plaintes du public. « Pas de problème, tout le monde peut être remplacé. Ça ne me préoccupe pas. Ce qui m’inquiète c’est qu’on joue bien et gagnons les trois points & rdquor;, a-t-il terminé.