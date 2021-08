Nous avons peut-être découvert une incroyable surprise dans la bande-annonce de “Spider-Man: No Way Home”

La bande-annonce record de Spider-Man: No Way Home a donné aux fans les premiers indices sur le film, même si certains d’entre eux étaient trompeurs. La bande-annonce confirme que plusieurs membres du casting principal de MCU Spider-Man reviendront pour No Way Home, y compris le super-héros principal lui-même, bien sûr. Tom Holland est de retour, reprenant son rôle de MCU en tant que Peter Parker et Spider-Man.

La bande-annonce nous dit également que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Wong (Benedict Wong) sont dans le film. Et cela donne au multivers une mention explicite. Les images nous donnent même un premier aperçu du méchant Doc Ock (Alfred Molina) rafraîchi et taquinent le Bouffon vert. Mais Sony et Marvel pourraient cacher des choses à la vue de tous dans la première bande-annonce pour empêcher les fans de comprendre l’intégralité de l’intrigue. Nous avons déjà vu des teasers pour cinq des six méchants du film. Et nous soupçonnons que les scènes montrant Peter Parker ou Spider-Man pourraient ne pas toujours montrer la même variante de super-héros. En plus de tout cela, il pourrait y avoir un autre super-héros dans ce film. Remarquez, quelques spoilers suivent ci-dessous.

Une brève histoire de Spider-Man 3

Nous appelons souvent No Way Home Spider-Man 3 car il s’agit du troisième volet de la trilogie MCU de Sony et Marvel. Mais il n’y a pas de schéma de numérotation dans la trilogie MCU Spider-Man. C’est parce que Sony a déjà utilisé des chiffres dans la trilogie Sam Raimi avec Tobey Maguire. Maguire, bien sûr, est l’un des trois super-héros de Spider-Man que nous verrons dans le nouveau film, et c’est le gros spoiler No Way Home que tout le monde connaît. C’est aussi un secret que Sony et Marvel pourraient bientôt confirmer.

Le film de 2007 présente de nombreux méchants avec lesquels Peter Parker doit faire face, dont Flint Marko. Joué par Thomas Haden Church, Marko devient Sandman dans le film. De tous les méchants de la trilogie Spider-Man de Raimi, Sandman est celui que le public aime le plus. C’est malgré le fait que c’est Marko qui a tué Oncle Ben (Cliff Robertson) dans le premier film.

À la fin de Spider-Man 3, nous obtenons une scène émotionnelle entre Sandman et Peter Parker, où Spider-Man apprend la vérité. Il pardonne à Marko, tout comme il se libère de sa culpabilité. Voici à nouveau cette scène :

Le mystérieux super-héros de No Way Home

Nous ne savons pas si Haden Church reprendra son rôle de Sandman pour le nouveau Spider-Man 3. Mais il n’y a aucun doute sur une chose : Sandman est dans la première bande-annonce.

Sony et Marvel pourraient essayer de distraire le public des teasers des méchants avec l’aide de différents super-héros. Le docteur Strange continue de parler du multivers alors que nous voyons toutes sortes de phénomènes étranges à l’écran. Mais ce sont Electro et Sandman qui font des ravages dans ces scènes, plutôt que le multivers qui brise notre réalité.

Nous avons déjà expliqué comment Electro tire des éclairs jaunes dans No Way Home pour être plus en phase avec les bandes dessinées. Et comment la silhouette de Sandman est visible dans l’une des scènes. Voici à nouveau une capture d’écran.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : teaser d’Electro contre Sandman. Source de l’image : Sony et Marvel

Il s’avère que c’est la scène qui a incité certains fans à se demander si No Way Home transformera Sandman en super-héros. Mettez le clip en pause et vous verrez également une variante de Spider-Man au premier plan. Electro pourrait le viser avec l’électricité, auquel cas Sandman intervient, bloquant le tir.

Le précédent créé dans les bandes dessinées Marvel

Sandman devient un allié de Spider-Man dans les bandes dessinées et aide même les Avengers. Voir Marvel livrer cette tournure dans No Way Home serait une grande surprise pour les fans qui ont lu les bandes dessinées. Sandman pourrait très bien agir comme un super-héros dans certaines situations, puis revenir à ses activités les plus crapuleuses plus tard sur la route.

SANDMAN BLOQUE-T-IL LA FOUDRE POUR SAUVER SPIDER-MAN ??? pic.twitter.com/eIiqNHljzw – avis (@addyvit) 24 août 2021

Ce développement particulier offrirait également plus de continuité au personnage de Raimi. Les Sinister Six doivent venir des chronologies où ils ont affronté les Spider-Men de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Sinon, il n’y a aucun développement de personnage pour aucun des méchants. Par conséquent, le Sandman dans la bande-annonce de No Way Home est plus proche de devenir un super-héros qu’un méchant.

Si le voyage de rédemption de Sandman a commencé dans Spider-Man 3 de Raimi, il doit continuer dans Spider-Man 3 du MCU. Se placer devant la foudre qui pourrait tuer Spider-Man pourrait être la décision logique pour Sandman. Bien sûr, il faudra attendre le 17 décembre pour voir si Sandman est sur le point de devenir ou non un super-héros dans No Way Home.