Nous avons peut-être un gagnant ici

La série Mi Notebook 14 a été le premier ordinateur portable Xiaomi à être lancé en Inde, et maintenant Xiaomi l’a suivi avec le Mi Notebook Ultra et le Mi Notebook Pro. J’ai mis la main sur le Mi Notebook Ultra, l’ordinateur portable le plus puissant jamais lancé par Xiaomi en Inde, dans la finition la plus élevée.

Alors que Xiaomi a sorti un ordinateur portable RedmiBook Pro très récemment, il s’agissait d’une marque Redmi moyenne et économique. Le Mi Notebook Ultra promet beaucoup plus, mais peut-il détourner les gens des marques d’ordinateurs portables classiques qui dominent le segment ? Avant un examen complet du Mi Notebook Ultra, jetons un coup d’œil rapide aux premières impressions d’Android Authority.

Design et affichage : Cocher les bonnes cases

Mi Notebook Ultra semble avoir les bases correctes. Le Mi Notebook Ultra est plutôt agréable à regarder, avec un corps en aluminium et un placement discret du logo. Cependant, l’inspiration MacBook Pro va un peu trop loin.

Le Mi Notebook Ultra ressemble à une ancienne version du MacBook Pro, qui est un peu à la fois bonne et mauvaise.

Le bon ici est que l’ordinateur portable est excellent en termes de convivialité et de convivialité. Le mauvais, c’est que c’est plutôt ennuyeux. Un design passionnant est loin d’être une priorité pour un ordinateur portable axé sur la productivité, et Xiaomi semble en être conscient.

En ce qui concerne l’affichage, le Mi Notebook Ultra est assez puissant. L’écran « TrueLife+ » de 15,6 pouces, d’une résolution de 3 200 x 2 000, est net et très agréable à regarder. L’écran est également livré avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et est plutôt fidèle aux couleurs avec une couverture 100% sRGB. Jusqu’à présent, il semble être l’un des meilleurs écrans que vous puissiez obtenir sur un ordinateur portable à ce prix.

L’écran a une finition mate, qui réduit les reflets et améliore la visibilité. Bien qu’un écran brillant aurait rendu l’ordinateur portable plus premium, le mat semble être un choix plus pratique ici. Sûr de dire qu’avec le Mi Notebook Ultra, Xiaomi maintient sa tradition d’offrir des écrans stellaires pour le prix. Si seulement le RedmiBook Pro

Performances, ports et tout le reste

L’Ultra propose deux choix de processeurs : les puces Intel Core i5 et i7 de 11e génération. Vous obtenez un SSD NVMe de 512 Go en standard, la version i5 ayant le choix entre 8 ou 16 Go de RAM, tandis que la variante i7 est livrée avec 16 Go de RAM uniquement. L’ordinateur portable est rapide à utiliser et je n’ai pas encore rencontré de ralentissements. Les graphiques Intel Iris Xe sont également à bord. Ce n’est pas un ordinateur portable de jeu, mais l’Iris Xe devrait vous permettre de jouer à des jeux de base.

En ce qui concerne les ports, Xiaomi est vraiment sorti du parc ici. Vous disposez de deux ports USB-C, l’un prenant en charge la charge et l’autre prenant en charge Thunderbolt 4. Ce dernier n’est pas une offre courante mais vous offre une grande marge de manœuvre en termes d’extension.

Il existe également un port USB 3.2 gen 1 de type A et un autre 2.0. Un port HDMI 1.4 complet et une prise combo casque sont également présents. Étonnamment, le Mi Notebook ignore le lecteur de carte SD, inclus dans le RedmiBook Pro moins cher. Une autre absence notable est le port Ethernet, mais l’ordinateur portable dispose du Wi-Fi 6 pour compenser cela.

Le clavier et le trackpad sont grands et solides, faisant du Mi Notebook Ultra un ordinateur portable très confortable à utiliser.

Le clavier a aussi un rétro-éclairage. Xiaomi a inclus cette fois un scanner d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation, qui est aussi rapide que ceux de certains de ses meilleurs téléphones. Il existe également une mystérieuse touche macro que vous pouvez affecter à des fonctions personnalisées, mais je n’ai pas encore testé celle-ci.

En parlant de choses que je n’ai pas pu tester, le Mi Notebook Ultra promet une autonomie de 12 heures toute la journée. Nous allons le mettre à l’épreuve pour savoir à quel point cette affirmation est exacte.

Mi Notebook Ultra : Prix et disponibilité

Le Mi Notebook Ultra sera disponible en trois versions au total. La version de base est livrée avec le processeur i5 et 8 Go de RAM, à partir de Rs. 59 999. Vous obtenez également 16 Go de RAM en combinaison avec le processeur i5, et cette version vous coûtera Rs. 63 999. La version haut de gamme – celle que nous testons – est livrée avec un processeur i7 et 16 Go de RAM, et coûtera Rs. 76 999.

L’ordinateur portable sera mis en vente le 31 août, à partir de 12 heures, heure normale de l’Inde. Il sera disponible sur Amazon India et Mi.com.

Impressions du Mi Notebook Ultra : le verdict

Mi Notebook Ultra

L’ordinateur portable le plus cher de Xiaomi sur le marché indien à ce jour, le Mi Notebook Ultra contient des processeurs Intel Core de 11e génération, jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe, avec un écran de 15,6 pouces de résolution 3,2K.

Le Mi Notebook Ultra semble être une offre solide, cherchant à perturber le marché avec ses prix agressifs. À première vue, cela peut ressembler à n’importe quel autre ordinateur portable MacBook Pro-wannabe, mais l’écran semble le mettre en avance sur la concurrence. Sans oublier que le reste du matériel est également assez solide sur le papier.

Cependant, ce ne sont que nos premières impressions après avoir passé un peu de temps avec le Mi Notebook Ultra. Notre examen complet sera publié très bientôt et inclura notre recommandation quant à savoir si vous devriez en acheter un, en plus de tests plus détaillés. Restez à l’écoute.