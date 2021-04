Nous avons presque raté l’une des mises à niveau les plus excitantes d’Apple par rapport à l’événement d’hier – .

Introduit pour la première fois en 2006, le chargeur MagSafe du MacBook «est mort» une décennie plus tard lorsque Apple a remplacé le connecteur magnétique par USB-C en 2016. MagSafe était une technologie brillante que les acheteurs de MacBook ont ​​rapidement apprécié – et une innovation Apple rare que les concurrents ne s’est pas précipité pour copier. L’objectif principal du chargeur MagSafe est de recharger la batterie et de fournir l’énergie dont l’ordinateur portable a besoin pour offrir toutes ces fonctionnalités sophistiquées. Mais voyagez une fois sur ce câble MagSafe et vous découvrirez la meilleure chose à ce sujet. Les aimants intégrés sont juste assez puissants pour maintenir le connecteur en place, mais ils ne retirent pas tout le portable du bureau si quelqu’un trébuche sur ce fil.

Après près de quatre ans, Apple a ajouté la fonctionnalité MagSafe, mais cette fois à l’iPhone. En plaçant des aimants à l’arrière de l’iPhone 12, Apple a activé une toute nouvelle gamme d’accessoires. Peu de temps après, des rapports ont été publiés disant que le MagSafe ferait un retour triomphant sur le MacBook Air et Pro cette année, grâce à une refonte de conception importante qui apportera également des changements aux types de ports disponibles sur les ordinateurs portables d’Apple. Mais ces mises à jour de MacBook sont probablement dans plusieurs mois. En fin de compte, cependant, Apple vient de ramener la charge MagSafe sur le Mac lors du grand événement Spring Loaded d’hier – et tout le monde l’a presque raté.

L’ordinateur de bureau iMac tout-en-un qu’Apple a présenté lors de la conférence de presse virtuelle de mardi a livré une fonctionnalité inattendue: l’adaptateur secteur à l’arrière se fixe magnétiquement. Ce n’est généralement pas une fonctionnalité dont vous auriez besoin d’un chargeur de bureau, qui est le type d’accessoire que vous branchez une fois et que vous oubliez ensuite. Vous aurez rarement besoin de débrancher le chargeur, et le risque de trébucher et de tirer tout l’iMac avec lui n’est pas le même que ce qui se passe avec les MacBooks. Pourtant, Apple a toujours ajouté un chargeur magnétique à l’iMac.

Fait intéressant, Apple n’a jamais qualifié le nouveau connecteur de chargeur MagSafe. «Pour compléter la conception simplifiée, l’iMac est livré avec un nouveau connecteur d’alimentation qui se fixe magnétiquement et un câble de couleur assortie magnifiquement tissé de 2 mètres de long», a expliqué Apple dans le communiqué de presse de l’iMac.

Apple utilise un langage similaire sur la page produit de l’iMac pour décrire la nouvelle fonctionnalité:

Un connecteur d’alimentation qui se fixe facilement via des aimants. Avec un câble tissé de couleur assortie.

Il n’y a aucune mention du chargeur magnétique sur la page des spécifications, bien qu’Apple note que le nouveau tout-en-un contient «des éléments de terres rares recyclés à 100% dans tous les aimants».

Voici à quoi ressemble le cordon d’alimentation magnétique lorsqu’il est branché sur l’iMac:

L’iMac 24 pouces est livré avec un connecteur d’alimentation magnétique. Source de l’image: Apple Inc.

Voici un aperçu de l’intérieur du port de charge:

L’arrière de l’iMac 24 pouces affiche un connecteur magnétique. Source de l’image: Apple Inc.

Nous recherchons clairement une conception différente de celle du chargeur MagSafe du MacBook. Et le nouvel iMac est également livré avec un adaptateur secteur différent. Il s’agit d’un bloc d’alimentation de 143 W qui ajoute une fonctionnalité supplémentaire, un port Ethernet intégré pour répondre aux besoins de connectivité Internet filaire.

Le chargeur de 143 W tout-en-un de l’iMac 24 pouces est livré avec un port Ethernet intégré. Source de l’image: Apple Inc.

On ne sait pas pourquoi Apple n’utilise pas la marque MagSafe pour le nouvel iMac. Après tout, cela correspond à son utilisation précédente d’aimants sur les Mac. Là encore, Apple ne veut peut-être pas laisser tomber la main et ruiner la surprise MagSafe pour la refonte du MacBook Air et du MacBook Pro 2021. Quelle que soit la raison, le nouvel iMac nous montre qu’Apple n’a pas renoncé à alimenter les Mac avec des chargeurs magnétiques, et cela suffit pour nous donner l’espoir que MagSafe reviendra sur les ordinateurs portables assez tôt.

