“Nous avons pris une pression pour combler l’écart”

18/08/2021 à 19h00 CEST

Imanol Erviti révélé après la fin de la scène que Les coureurs Movistar ont “pris une pression” dans l’étape d’aujourd’hui se terminant à Albacete pour “combler l’écart” qui avait ouvert en tête après avoir chuté à 11 kilomètres de la ligne d’arrivée.

“Il y avait beaucoup de tension, il y avait un peu de vent de côté et surtout de face et, je ne sais pas comment c’est arrivé, on est allé ‘à la pile'”, a expliqué le moment clé de la journée.

“Je pense que dans notre cas, nous avons pu freiner beaucoup et, bien que nous ayons été coupés quelques-uns et que nous ayons pris une bonne prise en essayant de réduire l’écart, en avant ils ont pris une petite pause et nous sommes bien entrés avec solvabilité , s’est-il félicité.

Pour les Navarrais, “à La Vuelta, chaque jour est un examen”. “Vous voyez les tournées, elles ont toutes des ‘miettes’. C’était une journée qui se prêtait à ces choses”, a-t-il déclaré.

En prévision de jeudi, sur la dernière pente de 1 900 mètres dans la montagne de Cullera, il a avancé que “ce sera un autre ‘tiers'”, mais il a prévenu qu’il y aurait d’autres “complications”.

“L’approche aura ses complications, le vent, le placement… ce sera à nouveau tendu. Encore un test !”, il a réfléchi, en tout cas, content de la façon dont les choses se passent chez Movistar. “Nous avons bien fait à Picón Blanco et je pense que nous pouvons avoir une belle Vuelta et en profiter”, a-t-il résumé les sentiments de l’équipe téléphonique.

En ce sens, il s’est félicité qu’aucun de ses trois leaders n’ait donné du temps aujourd’hui, Miguel Ángel López, Enric Mas et Alejandro Valverde.