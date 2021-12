Nous avons pu contribuer à augmenter les revenus des chauffeurs-propriétaires de 30 % — Uttam Digga, Porter

Lors d’une conversation avec Uttam Digga, cofondateur de Porter, Express Drives comprend à quel point la technologie est importante pour l’industrie de la logistique, l’importance de l’IA, certaines des technologies utilisées par Porter pour la livraison du moyen et du dernier kilomètre.

La technologie joue un rôle important dans tous les secteurs, y compris la logistique. La technologie a aidé l’industrie de la logistique à surmonter les restrictions dans le mouvement des marchandises, à augmenter les revenus des partenaires de livraison et à augmenter la satisfaction des clients. Une de ces marques populaires dans l’industrie de la logistique est Porter, qui est devenue un nom familier. Porter est bien connu pour déplacer des marchandises d’un point A à un point B, quelle que soit leur taille.

Pour que Porter réussisse, l’entreprise doit s’adapter, comme toute entreprise. Comme la pandémie s’est avérée être un obstacle, elle a aidé les entreprises à évoluer et à examiner les possibilités de se renforcer, ainsi que le secteur de la logistique dans son ensemble. Pour mieux comprendre, Express Mobility s’est entretenu avec Uttam Digga, le cofondateur de Porter.

Quels sont les éléments identifiés par Porter pour aider à renforcer le segment logistique indien ?

La première étape pour traiter un énoncé de problème consiste à identifier les problèmes urgents auxquels une industrie est confrontée et à les reconnaître et chez Porter, nous avons fait exactement cela. Nous avons compris que le secteur de la logistique indien est très fragmenté avec un taux d’adoption de la technologie très faible. Notre solution pour résoudre ces problèmes consistait à proposer une approche axée sur la technologie pour le jumelage logistique et les résultats parlent d’eux-mêmes.

Porter est désormais un leader du marché indien de la logistique intra-urbaine, évalué à 40 milliards de dollars. Nos services basés sur la technologie ont apporté une organisation au secteur en maximisant la visibilité pour nos chauffeurs-propriétaires tout en rendant le marché liquide. Porter a maintenant créé un cercle vertueux d’effet de réseau fort en tirant parti de la capacité de notre plate-forme à connecter rapidement et efficacement les utilisateurs avec nos chauffeurs-partenaires.

Nos offres sont aussi variées que les demandes du marché indien avec des catégories qui incluent les deux-roues, trois-roues et quatre-roues pour assurer un transport efficace et efficient des marchandises. Nos offres s’adressent également à des catégories de poids allant de seulement 20 g à 2,5 tonnes.

Chez Porter, nous nous efforçons constamment de créer de la valeur pour nos deux parties prenantes. Grâce à notre approche de plate-forme innovante pour résoudre le problème d’utilisation des capacités du secteur de la logistique, nous avons pu contribuer à augmenter les revenus des chauffeurs-propriétaires de 30 % tout en aidant les clients à réduire leurs coûts de 20 % pour tous leurs besoins logistiques. La plate-forme garantit également une expérience plus conviviale pour les clients, avec des temps d’attente plus courts et une disponibilité plus élevée.

Comment l’analyse des données et l’IA peuvent-elles aider à cartographier les régions où les clients dépendent le plus de la logistique ?

Chez Porter, notre objectif principal est de perfectionner l’art du « matchmaking » entre nos chauffeurs-partenaires et nos utilisateurs. Nous nous efforçons en permanence de permettre à la plate-forme de rationaliser le processus de mise en relation et d’aider à faire correspondre l’offre à la demande. L’objectif actuellement est de rendre notre solution accessible et dynamique en rendant la plateforme contextuelle. Certains outils technologiques clés actuellement testés, tels que l’analyse et la modélisation en temps réel, contribuent à la réalisation de nos objectifs.

Comment le récent investissement obtenu par Porter va-t-il aider le marché de la logistique ?

Nous recherchons principalement 4 leviers sur lesquels concentrer nos efforts pour atteindre nos objectifs à court et moyen terme avec l’injection de capital du tour de table de la série E. Notre premier levier serait l’expansion géographique en Inde pour répondre et servir les clients dans une multitude de villes en dehors des 15 villes dans lesquelles nous opérons déjà. Notre deuxième levier serait d’étendre nos catégories et nos offres pour desservir une base d’utilisateurs plus large.

Nous explorons des catégories telles que plusieurs options de véhicules utilitaires, les services de location et de station-service, les emballeurs et déménageurs, et autres. Notre troisième levier consisterait à élargir notre base d’utilisateurs en créant de nouveaux cas d’utilisation pour les entreprises et les particuliers. Notre dernier levier de croissance par injection de capital est l’investissement dans la création d’un écosystème de soutien allié à l’espace logistique. Notre vision pour cette offre serait de créer un écosystème non logistique aidant au fonctionnement sans faille du secteur de la logistique.

Stratégiquement, pour que ces 4 leviers soient exécutés sans effort, des talents stellaires de plusieurs domaines, y compris, mais sans s’y limiter, la technologie, l’ingénierie, les produits, le marketing et la stratégie sont nécessaires. Cependant, actuellement, notre objectif est de fournir à nos clients et chauffeurs-partenaires un produit automatisé dans la mesure du possible et de la plus haute qualité tout en étant économiquement viable pour les deux parties. Notre intention stratégique est donc de garder notre équipe efficace tout en assurant la qualité et la productivité.

Quelles sont les technologies utilisées dans la livraison du milieu et du dernier kilomètre ?

Nos solutions pour répondre au marché de la livraison sur le moyen et le dernier kilomètre sont triples. Pour résoudre les problèmes de fidélisation des clients et d’intégration de nouveaux clients, nous cherchons à rendre l’expérience de réservation aussi transparente que possible et à fournir également les informations nécessaires visibles au client à tout moment pendant le transit de son colis. Nos chauffeurs-partenaires faisant partie intégrante de nos opérations sont pris en charge par notre système de trésorerie avancé pour garantir les paiements à temps, améliorant ainsi leur fonds de roulement.

La plate-forme contribue également de manière inhérente à fournir à nos chauffeurs-partenaires un flux de revenus constant et des moyens de subsistance durables. Le cœur de notre activité reste cependant notre logiciel de jumelage qui permet un marché liquide qui relie les clients aux chauffeurs en améliorant la visibilité et l’efficacité. Chez Porter, nous sommes également constamment à la recherche de nouvelles technologies qui permettent à nos principes de fonctionnement de base de nous aider à croître de plus en plus.

Porter envisagerait-il de remplacer sa flotte par des véhicules électriques ? Quels sont les obstacles rencontrés pour cette transition?

Les véhicules électriques sont sans aucun doute la voie à suivre pour le secteur de la logistique afin d’assurer un avenir durable et plus vert. Chez Porter, nous jouons le rôle de catalyseurs de changement en travaillant en étroite collaboration avec nos chauffeurs-partenaires pour permettre la transition vers une logistique durable. Nous avons actuellement 500 véhicules électriques opérationnels dans cinq villes en Inde, et nous espérons augmenter ce nombre à 20 % de tous les véhicules opérationnels sous la plate-forme de Porter dans les années à venir.

Quel est l’impact de la prolifération des entreprises de commerce électronique sur la logistique ?

L’industrie du commerce électronique a certainement été une aubaine pour le secteur de la logistique, en particulier pendant la pandémie. Les géants du commerce électronique de l’écosystème indien proposent désormais la livraison à domicile activée par leurs partenaires logistiques respectifs. Par conséquent, les partenaires logistiques sont désormais des acteurs clés du boom du commerce électronique que connaît actuellement l’Inde, augmentant ainsi notre portée en soutenant ce marché en plein essor.

