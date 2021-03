Nous avons pu tirer beaucoup de profit de la pratique du vendredi

Sebastian Vettel est apparu enthousiasmé après ses premières séances d’essais libres avec Aston Martin avant le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison 2021.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 a à peine mis le feu à la feuille de temps, terminant respectivement 12e et 14e FP1 et FP2, mais semble s’habituer lentement à son nouvel environnement.

Aston Martin a eu des difficultés lors des tests de pré-saison, seule Mercedes effectuant moins de tours, et Vettel en particulier a vu sa course affectée.

Cependant, il n’a rencontré aucun problème vendredi et a déclaré par la suite que plus il effectuait de tours, plus il se sentirait à l’aise.

«C’est très occupé avec moins de temps dans les séances d’essais, mais nous avons pu en tirer beaucoup», a déclaré Vettel. «Chaque tour m’aide à m’habituer à la voiture et je suis capable de trouver plus de rythme.

«J’essaie encore beaucoup de choses et j’apprends au fur et à mesure, donc j’ai hâte de passer en revue les données et de revenir demain avec les connaissances que nous avons acquises. La voiture était vraiment prometteuse dans certains virages et moins dans d’autres, mais c’est normal à ce stade de la saison. Nous travaillerons ce soir pour trouver un équilibre plus cohérent. Comme vous pouvez le voir, le milieu de terrain est très serré et tout le monde apprend rapidement, mais j’espère que nous serons un facteur.

Le coéquipier de l’Allemand Lance Stroll était à une place derrière Vettel en FP1, mais est revenu en force dans l’après-midi pour terminer avec le huitième meilleur temps de la journée.

«C’était formidable d’être de retour dans la voiture aujourd’hui et je suis ravi de reprendre la course», a ajouté le triple podium.

«Aujourd’hui a été la première véritable indication de la performance de chacun et vous pouvez voir que le milieu de la grille est très proche et compétitif. C’était un peu difficile sur piste avec les vents violents – un peu comme lors des essais parfois. Les séances d’entraînement d’aujourd’hui m’ont également rappelé à quel point il est important d’obtenir les petits détails. Nous allons donc travailler dur ce soir et examiner toutes les données pour trouver des améliorations là où nous le pouvons. »