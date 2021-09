“Nous avons quatre matchs clés devant nous”

13/09/2021 à 16h59 CEST

Milieu de terrain Denis Suarez n’a pas caché son inquiétude pour lui mauvais départ ligue pour votre équipe et a prévenu qu’après avoir ajouté un seul des douze premiers points en jeu, ils auront désormais quatre matchs clés pour son avenir dans la Liga Santander.

“Ça fait mal de perdre, mais il faut réagir, s’améliorer. Pas d’excuses. On a maintenant quatre matchs clés, on y va”, a commenté le footballeur, qui joué chaque minute du match quoi hier soir Le Celta a perdu contre le Real Madrid (5-2) au Santiago Bernabéu. L’équipe réalisé par Eduardo Coudet a égalé le pire départ des deux dernières décennies en première division, avec un attacher (Osasuna) et trois défaites (Atlético de Madrid, Athletic et Real Madrid) dans les quatre premiers jours du stage.

Le prochain match du céleste sera vendredi prochain à Balaídos contre Cadix, un rival qui n’a gagné qu’une seule fois en équipe première au stade de Vigo, lors du championnat 1985-86. Les quatre rencontres que Denis Suárez considérés comme « clé » pour votre avenir sont, en plus contre l’ensemble de Cadix, contre Levante, Grenade et Elche, tous avant que la compétition ne connaisse sa deuxième pause en raison des engagements internationaux des équipes nationales.