Nous avons rassemblé 19 bottes de cowboy tendance à moins de 150 $

Dites « bonjour » à la botte de cow-boy, car cette tendance est là pour rester. C’est à la fois une pièce classique et un ajout amusant et frais pour pimenter vos looks confortables cet automne. Des icônes de style comme Hailey Bieber, Kendall Jenner et Elsa Hosk ont ​​prouvé que les bottes de cowboy ne sont pas réservées aux honky-tonks, aux rodéos et aux costumes Majorette!). Cette tendance est la déclaration de style urbain chic et ludique dont vous avez besoin cette saison.

Les bottes western peuvent rehausser n’importe quelle coupe d’automne classique, d’un pull en maille torsadée et d’un jean à une robe nuisette et un blazer, ajoutant une touche unique et avant-gardiste à votre look. Hailey a l’air cool sans effort dans son t-shirt, son jean et ses bottes de cow-boy tandis que Kendall associe ses bottes à une robe noire classique. Les bottes de cowboy d’Elsa sont le complément parfait à sa tenue alors qu’elle incarne le style chic des françaises à Paris.

Que vous recherchiez une botte de cow-boy classique ou que vous souhaitiez une version mise à jour de la tendance occidentale, nous avons rassemblé certains de nos styles préférés inspirés des cow-boys de Nordstrom, Amazon, Free People et plus encore.