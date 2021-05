Nous avons rassemblé les meilleurs moments britanniques avant les récompenses 2021 de ce soir ⋆ .

Vous êtes en 8e année. Poker Face de Lady Gaga est la meilleure chanson que vous ayez jamais entendue et se répète sur votre iPod shuffle. La seule télé qui compte est Waterloo Road, la finale de X Factor et, surtout, les Brit Awards.

C’était la nuit de l’année où on ne bougeait pas du canapé sans craindre de rater le moment dont tout le monde allait parler à l’école le lendemain. Toute la famille s’est réunie pour voir ce que Russell Brand pourrait dire de choquant, pour garder un œil sur les chutes et les invasions sur scène et pour réfléchir aux bangers que le Royaume-Uni ne manque jamais de publier année après année. Bon temps.

Avec les Britanniques de 2021 qui se déroulent en direct à 8 heures ce soir sur ITV, et avec Jack Whitehall prêt à animer pour la quatrième année consécutive, nous avons jeté un coup d’œil sur les moments exceptionnels qui rendent le visionnement essentiel des Britanniques chaque année:

La robe Union Jack de Geri Halliwell

Lorsque les Spice Girls sont sorties pour chanter un mashup de Wannabe et Who Do You Think You Are en 1997, c’était un grand moment pop. Mais ce n’est pas la performance qui est entrée dans les livres d’histoire – c’est la mini-robe Union Jack de Geri Halliwell qui est entrée dans les livres d’histoire de la culture pop dès qu’elle en est sortie.

L’héritage de la robe est si énorme qu’il est impossible de penser aux Spice Girls sans elle. Nous ne parlons pas de cette étrange version au sol des conservateurs qu’elle a traînée lors de la tournée Spice World 2o19, pour la tranquillité d’esprit de tout le monde.

Robbie Williams déclare qu’il va combattre Liam Gallagher pour une raison quelconque

«Est-ce que quelqu’un aimerait me voir me battre, Liam? … Pas vraiment!

Chaque seconde de cette saga est une surcharge des orteils. Qu’est-ce que Robbie pensait qu’il se passait? Des affichages inutiles de menaces macho vides venant du dos d’une brouille entre Oasis gardant la scène Britpop dans laquelle Robbie était désespéré d’être vu. Pire encore était Noel Gallagher brandissant Robbie comme «le gros danseur de Take That» peu de temps après. Aucune des deux parties n’a mis le 100 000 dollars sur le ring et aucun coup de poing n’est jamais arrivé. Un flop de bout en bout, mais drôle en plus.

Kylie Minogue chante Can’t Get Blue Monday de ma tête

Kylie Minogue sortant d’un lecteur de CD géant chantant Can’t Get You Out Of My Head mélangé à la ligne de synthé euphorique de Blue Monday de New Order a fait de moi l’homosexuel que je suis aujourd’hui. Tout dans tout cela est le paradis de la pop. Les tenues! La mise en scène! La qualité star! Ce sont des performances comme celle-ci qui font que le monde est à l’écoute des Britanniques.

Il s’agit d’un appel personnel aux armes pour que les Britanniques téléchargent un remaster HD 2021 de celui-ci sur leur YouTube, car il devrait être illégal de regarder les images les plus importantes de 2002 comme si elles avaient été filmées sur un Nokia.

Joss Stone faisant un accent américain au hasard aux Britanniques 2007

Je dois souligner que cette femme est née à Douvres, dans le Kent, en Angleterre.

«Puis-je simplement dire? C’est abouuuut tiiiiiime!

Voilà de quoi il s’agit. Sarah Harding a pris le microphone et a hurlé des mots immortels aux Britanniques pour que Twitter les utilise comme mèmes de réaction 12 ans plus tard, en 2021.

Girls Aloud a finalement remporté le Britannique qu’elles méritaient pendant des années était une raison plus que suffisante pour Sarah de crier et j’approuve chaque seconde de ce comportement.

Vous avez l’amour de Dirtee

Tout dans tout cela est une poussée d’adrénaline dans mes veines. La collaboration de Dizzee Rascal et Florence and the Machine est le jumelage le plus improbable sur la planète Terre, mais c’est ce dont nous ne savions pas qu’il nous fallait.

Les couplets de Dizzee sont du feu pur, la voix de Flo est envolée et céleste et le contraste parfait et le pincement de la harpe sont simplement transcendants. Jouez à ça quand ils abaissent mon cercueil.

Cheryl interprète Fight For This Love trois jours après l’annonce de son divorce avec Ashley Cole

Droite. Il est crucial de noter qu’à ce stade de 2010, outre la reine, Cheryl est probablement la femme la plus célèbre du pays.

Girls Aloud étaient des trésors nationaux, elle le tuait en tant que juge X Factor préférée de tout le monde, Fight For This Love était un single à succès et elle avait un mariage de footballeur de haut niveau avec Ashley Cole. Cue: nouvelles de divorce!

Vient ensuite Cheryl, littéralement tirée d’un canon, aux Britanniques pour interpréter un single sur la lutte pour une romance, sur le dos des nouvelles du divorce et sans son alliance. C’est l’un des plus grands moments culturels de ma vie et je ne m’en remettrai jamais. 2021 Les Britanniques ne pourraient jamais.

«Ce rock and roll, hein?

Si vous essayiez de présenter ce discours comme une parodie de groupes de rock qui se prennent trop au sérieux, on vous dirait que c’était trop sur le nez.

Chaque mot du chanteur d’Arctic Monkeys, Alex Turner, dit ici est d’or. La façon dont il prononce «marais» et «boue» est comme s’il venait de recevoir un BA Hons in Acting de RADA.

“Facturez-moi pour le microphone si vous en avez aussi besoin.” * laisse tomber le micro *. D’or.

La cape de Madonna tombe

Tout le monde se souvient où ils se trouvaient au moment où ils ont vu cela. C’est une chute brutale, et vous pouvez la voir arriver à un kilomètre, car elle a clairement du mal à détacher la cape.

Une surveillance assez dure, surtout savoir à quel point Madonna est perfectionniste et comment la faire connaître aux médias a été toute sa carrière. Justice pour cette performance et justice pour Living For Love – un énorme banger éclipsé par une chute.

Rihanna et Drake chantent Work

Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis: DIEU. Rihanna me manque.

Ouverture avec la sublime Considération, puis se déversant dans le dancehall wow qu’est Work, une fois que Drake est sorti en duo sur son morceau, la partie était terminée. Probablement la meilleure musique de la carrière de Rihanna. Les filles d’Ibiza ont été ébranlées par le pantalon à franges emblématique dont chaque détaillant de grande rue a fait sa version.

Little Mix célébrant sa victoire ivre

C’est juste de la joie pure. Quatre grandes filles célébrant une victoire méritée, leur amitié vraiment forte et juste heureuse d’être là. C’est ce que devraient toujours être les Britanniques et j’espère que nous retrouverons cette énergie en 2021 s’ils remportent le prix du meilleur groupe britannique ce soir.

Jesy disant “il était temps pour Sarah ‘Ardin!” dans un accent nordique est un moment Little Mix de niveau divin.

La maison dansante de Katy Perry tombe de la scène

Tout cela devenait politique. Katy Perry chantait avec Skip Marley sur le fait d’être enchaînée au rythme, des marionnettes géantes terrifiantes construites pour ressembler à Theresa May et Donald Trump présidaient une flotte de maisons de danse. Et puis tout est complété par un effondrement hors de la scène. Classique.

Stormzy appelle Theresa May pour l’inaction de Grenfell

C’est le genre de performance que les gens vont regarder en arrière et réfléchir comme un moment si important de l’histoire de la musique britannique et de la culture britannique dans son ensemble.

Stormzy utilisant sa plate-forme pour appeler publiquement Theresa May sur sa gestion des conséquences de l’incendie de Grenfell a été un moment où tout le monde qui regardait était assis dans son siège et écoutait chaque mot qu’il avait à dire. La mise en scène, la puissance et la passion derrière chaque seconde de cette performance sont si spéciales et auront un impact pour les années à venir.

Lizzo et Harry Styles ne sont que des amis emblématiques

Les Britanniques 2020 se sentent comme il y a une vie. Se déroulant en février 2020, c’était l’une des dernières grandes récompenses avant Covid et il est étrange de penser à quel point le monde est différent après l’année dernière.

Lizzo et Harry Styles ayant juste des rires constants et des singeries stupides se sent vraiment à un million de kilomètres.

Dave interprète Black

Après avoir remporté gros pour son album Psychodrama aux Brits 2020, Dave est monté sur scène pour interpréter Black. Je dirais que c’est la meilleure performance que la cérémonie de remise des prix ait jamais vue.

Chaque seconde a quelque chose de puissant et de poignant. La mise en scène est si puissante – les visuels autour du double piano ne font qu’amplifier les paroles et la passion derrière tout ce qu’il dit frappe encore plus fort après l’injustice raciale de l’année qui a suivi la performance. C’est ce que veulent les Britanniques: amplifier les meilleurs talents du pays sur la plus grande scène possible et permettre aux gens d’avoir une plate-forme pour être politique et tenir les personnalités au pouvoir responsables du racisme et des injustices à travers leur art. Des trucs incroyables. En espérant que les Britanniques 2021 aient plus de la même chose.

