“Nous avons raté des occasions, mais nous n’avons jamais perdu notre faim”

05/05/2021 à 23:54 CEST

L’entraîneur de Chelsea, l’Allemand Thomas Tuchel, s’est réjoui du grand match affiché par son équipe en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et de la démonstration tactique préparée sur son plateau, même s’il a surtout souligné que ses joueurs, malgré plusieurs échecs , ne s’est jamais effondré.

«On méritait de gagner. La première partie a été difficile car ils avaient beaucoup de possession, mais on était dangereux avec nos contre, on n’a jamais perdu notre faim et l’envie de défendre.“, a-t-il analysé.

“La deuxième partie était encore meilleure, et Nous aurions pu marquer beaucoup plus de buts avant, mais ce n’est pas le moment de critiquerC’était une belle performance », a-t-il ajouté.

Tuchel a souligné que Madrid “est toujours dangereux et avec eux, vous êtes toujours sur la corde raide, alors félicitations à mes joueurs, car même si nous manquons des occasions, nous sommes toujours là”.

Il a reconnu l’excellent travail de son gardien de but, le Français Mendy, et les “mains lourdes” qu’il a mises pour arrêter les deux grandes chances que Benzema avait en première mi-temps.

“Maintenant, nous devons attendre la finale, j’espère que nous arriverons avec toute l’équipe en bonne santé, mais rien n’a encore été fait“il ajouta.